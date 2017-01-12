Riekerink'ten 'Yasin Öztekin' açıklaması; cezası bitti mi?

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'in affedilerek takıma katıldığını ifade etti.

Hollandalı teknik adam, Konyaspor maçı öncesi transferde son duruma değindi, kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'in affedilerek bugün takıma dahil olduğunu belirtti. Riekerink, Ahmet Çalık'ın transferinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Riekerink'in açıklamaları şöyle:

İlk yarıyı kötü bir yerde kapatmadığımızı düşünüyorum. 2. yarıyı zor 2 deplasman maçıyla açıyoruz. Arada kupada bir deplasman maçımız var. Sakat oyuncularımızdan Tolga Ciğerci henüz hazır değil. Sinan Gümüş'ün tedavi süreci sürüyor. Podolski takım antrenmanlarına çıktı. Sakatlığı düzeldi, ancak maç ile antrenman temposu farklı şeyler. Bu yüzden Podolski ile ilgili sabırlı olmamız gerekiyor.

'Kamp istediğimiz gibi geçmedi'

Kamp dönemini iyi geçirmediğimizi söyleyebilirim. Bir sürü sorunla uğraştık. Yeterli oyuncu sayımız yoktu, sakat oyuncularımız oldu. Suudi Arabistan'da oynanan maça daha kalabalık bir grupla gitseydik, daha verimli olabilirdi. Ancak daha önceden verdiğimiz bir söz olduğu için, gidip oynamak zorunda kaldık.

'Ahmet Çalık istediğim bir oyuncu'

Bu transfer döneminde yönetim benim beğendiğim ve seyrettiğim oyuncuları transfer ediyor. Ahmet Çalık da beğendiğim bir oyuncu. Karakter anlamında da iyi referanslar aldım. Bize katkı sağlayacağını düşünüyorum.

'Yasin takıma katıldı'

Yasin Öztekin'e verilen ceza sona erdi. Kendisi bugün itibariyla takıma katıldı. Ancak Konyaspor maçında oynamayacağı için bizimle birlikte olamayacak.

'Çift forvet oynayabiliriz'

Konyaspor iyi organize olan güçlü bir takım. Bizim için çok zor bir maç olacak. Ancak gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Farklı bir oyun düzeni ve sistemle sahaya çıkabiliriz. Son kararı son antrenmandan sonra vereceğiz. Futbolcularımızın hazır olma durumu da kararımızda etkili olacak. Podolski oynama durumunda olursa, belki Eren'le çift forvet oynayabilirler.

'Forvet transferi Podolski'ye bağlı'

Forvet transferi konusunda araştırmalarımız sürüyor. Bu transfer Podolski'nin geleceğine bağlı. Onun kalıp, kalmayacağına göre durum şekillenecek. Umuyorum Podolski bizimle kalır. Çünkü kalitesine çok güvendiğim bir isim.

'Rodrigues seviye atlatacak bir oyuncu'

Garry Rodrigues bize seviye atlayacak bir futbolcu. Oldukça hızlı, çeşitli pozisyonlarda oynayabilen, kaliteli bir oyuncu. Onun kadroya katılmasından ötürü memnunum.

'Stoper konusu Koray'a bağlı'

Başka bir stoper alınması konusunda ihtimal sürüyor. Koray Günter'in son durumu bu karar anlamında çok önemli. Stoper durumu çok aciliyet taşıyor bizim için. O açıdan Koray'ın durumu önemli.