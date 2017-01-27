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Spor

Riekerink'ten Galatasaray yönetimine: Şampiyon olacağız

"Unutmayın, tüm derbiler Arena'da"

27 Ocak 2017 12:05

Karabükspor’a 2-1 mağlup olan ve zirve yarışında ağır bir yara alan Galatasaray’da yönetim, Riekerink’e hesap sordu. Taktiksel hamleleri nedeniyle eleştirilen ve kararları tartışılan Riekerink ile özel bir görüşme yapıldı. Hollandalı çalıştırıcının "Sorun yok. Biz şampiyon olacağız, merak etmeyin" dediği belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Karabükspor maçının ardından yönetimin ve taraftarların en çok tepkisini çeken, formsuz Josue’nin 82 dakika sahada kalıp Eren Derdiyok’un oyuna geç alınmasıydı.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Riekerink ile görüşmesinde en çok bu konunun üzerinde durdu.

 

"Sneijder’ın yokluğunda
bu görevi yapacak tek isim oydu"

 

Nazifoğlu yönetimin merak ettiği soruları bir bir Hollandalı hocaya yöneltti:

- Josue’yi tam 82 dakika oyunda tuttunuz. Neden? Ve Eren’i niye bu kadar geç oyuna aldınız?”

Bakın Hollandalı teknik adam Galatasaraylı yöneticiye ne yanıt verdi ve nasıl tepki çekti?

- Bana göre Josue, Kardemir Karabükspor maçında çok iyi oynadı. En azından sahada istediklerimi yaptı.

İleride topu tutmamız ve oyunu rakip sahaya yıkmamız lazımdı. Josue o bölgede topu tuttu. Wesley Sneijder’ın yokluğunda bu görevi yapacak tek isim oydu.

 

“Asıl Podolski şaşırttı”

 

Riekerink bununla da yetinmedi ve Podolski konusuna girdi.

- Evet, ben Josue’nin performansından memnunum. Asıl şaşırtıcı olan Podolski’nin oyunuydu. Ondan daha çok şey bekliyordum. İstediklerimi yapamadı. Josue ileride topu tuttu. Eren’i oyuna alsa idim, orada topu tutamazdık.”

İşte bu sözler Yönetici  Levent Nazifoğlu’nun tepkisine yol açtı.

Sarı kırmızılı yönetici, görüşünü anlatırken, bir anlamda ultimatom verdi:

 

"Unutmayın, tüm derbiler Arena'da"

 

Hollandalı teknik adam, Akhisar ve Kayseri maçlarını kazanıp daha iddialı duruma geleceklerini iddia etti.

“Bu fikre kesinlikle katılmıyorum. Türkiye’nin en iyi santrforunu oraya koyup baskı yaratabilirdik. Skor 1-1 iken Eren’i oyuna alıp maçı kazanmak adına hamle yapabilirdiniz.”

Bu çıkış üzerine Jan Olde Riekerink, söze girdi...

“Sorun yok. Biz şampiyon olacağız, merak etmeyin. Hedefimize ulaşacağız. Akhisar ve Kayseri maçlarını kazandıktan sonra yarışta daha da iddialı hale geleceğiz. Tüm derbilerimizi de Türk Telekom Arena’da oynamak gibi bir avantajımız da var.”

Toplantının tansiyonu bu sözlerle düştü ve taraflar, daha sık diyalog kurma kararıyla ayrıldı.

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