Riekerink'in kaderi 12 puana bağlı

Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyetin ardından kaynayan Galatasaray'da, 3-1 kazanılan Bursaspor maçı sonrası sular duruldu.



Bu hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak Jan Olde Riekerink'in talebeleri, ardından sırasıyla Türk Telekom Arena'da Gaziantepspor, deplasmanda Osmanlıspor ve evinde Alanyaspor ile karşılaşacak.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Hoca değişikliğinin çözüm olmadığını geçen sezon tecrübe ettiklerini vurgulayan sarı-kırmızılı yetkililer, "Beşiktaş-Başakşehir maçı tam istediğimiz gibi sona erdi. Haftaya Kadıköy'deki derbinin sonucu da bize yarayacak. Devre sonuna kadar kayıp yapmazsak tekrar zirvede oluruz'' görüşünü savundular.

4 haftada 12 puan toplanması durumunda Riekerink'e görevine devam edeceği yönünde garanti verildi.