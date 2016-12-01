Riekerink: Oyuncularımın ikinci yarıdaki performansımdan rahatsızım

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk haftasında Elazığspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın özellikle ikinci yarısındaki oyunlarını eleştirdi.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Riekerink, maça iyi başladıklarını belirterek, "İkinci yarıdaki performansımızdan çok rahatsız olduğumu söyleyebilirim. Önümüzde Kasımpaşa ve Gaziantepspor ile yapacağımız çok önemli 2 maç var ve bu ikinci yarıdaki oyunu tekrarlarsak sıkıntı yaşarız." dedi.

İlk yarıda istedikleri futbolu oynadıklarını, 26. dakikadan itibaren de pozisyonlara girdiklerini dile getiren Hollandalı çalıştırıcı, "İkinci yarının henüz başlarında Yasin Öztekin'in Podolski'ye verdiği bir pas vardı ve önemli bir gol fırsatıydı. Tek bulduğumuz şans da bu oldu. Sonrasında top kayıplarıyla beraber takım daha da kötüye gitmeye başladı. İlk yarıdaki performansı ikinci yarıya taşıyamamamız olumsuz bir durum." diye konuştu.

Riekerink, maç öncesi Selçuk İnan'la konuştuğunu ve bu oyuncuyu planlı olarak ikinci yarıda oyuna sürmediğini açıkladı.

"Lige kötü bir başlangıç yapmadık"

Riekerink, önlerinde Kasımpaşa ve Gaziatepspor ile yapacakları iki önemli maç olduğunu ve en iyi performansı göstererek kazanmak istediklerini anlatırken, lige kötü bir başlangıç yapmadıklarını savundu.

Genel bir durum değerlendirmesi yapıldığında, 12. haftalar itibariyle son 7 sezonun en iyi ikinci puan performansını yakaladıklarını söyleyen sarı-kırmızılı teknik adam, "Sanırım 2 sezon önce 25 puan toplanmış ve ardından en iyi puan ise bu sezonki. Sezona kötü bir başlangıç yapmadık. İstatistikler bunu gösteriyor. Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarında kazanmayı hak etmiştik. Fenerbahçe maçındaki oyun ise hepimizin canını yaktı. Durumumuzun kötü olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yoğun fikstürden şikayet ettiklerinin hatırlatılması üzerine Riekerink, "Ben, Ziraat Türkiye Kupası'nın lig usulü değil, eleme usulü yapılmasından yanayım. Böylece daha heyecanlı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe, Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Kupa da eklenince çok maç oluyor. Şikayet etmeleri normal. Bizim için ise kötü değil. Çünkü fazla forma bulamayan oyuncular için oynama şansı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Riekerink, Tolga Ciğerci'nin bugün kadroda bulunmamasının nedeninin ise sakalığı olduğunu sözlerine ekledi.