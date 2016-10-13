Riekerink: Atatürk ile kimse mukayese edilemez

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Mustafa Kemal Atatürk için yazılan 'Sarı saçlım, mavi gözlüm' adlı şiirin sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından kendisi için söylendiğinin hatırlatılması üzerine, "Atatürk'ün Türk halkı için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ben, Galatasaray'ın oyuncusuyum, Atatürk ile mukayese edilemem" dedi.



Galatasaray Teknik Direktör Jan Olde Riekerink Gençlerbirliği maçı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı ve şunları söyledi: "Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Bu zamana kadar takımın gösterdiği performans ve sonuçtan memnunum. Ama kesinlikle çok üst düzey bir lig mücadelesi içindeyiz ve bu yeter diyemiyoruz. Son 3 senede 3 maçta da berabere kalmışız Gençlerbirliği'ne karşı. Bu sene kazanmak istiyoruz.

"Duran top çalıştık, defansımızı geliştirmeye çalışıyoruz"

Basit goller yediğimiz doğru. Yediğimiz gollerin 4 tanesi duran toplardan geldi. Bugün duran top çalıştık defansımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Duran toplardan gol yenildi diye defansı değiştirmek ne derece doğru. Takımı bir hata ile değiştirmek oyuncuda kendisine güvenilmediği izlenimi doğru. Sırf bu goller yendi diye kazanan takımı bozmak çok doğru olmaz diye düşünüyorum.

"Sabri tam bir takım oyuncusu"

Geçen seneye bakarsak Martin Linnes vardı sağ bekte; Norveç Milli Takımı oyuncusu. Bu sene Cavanda da katıldı. Çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bazı taktiksel eksikleri var, bunları geliştirmeye çalışıyoruz antrenmanlarda. Sabri çok agresif ve verilen görevi yerine getiren bir oyuncu. Takıma inanılmaz bir bağımlılığı var. Tam bir takım oyuncusu. Antalya'ya karşı 450. maçını oynadı. Oyundan çıktığında takım arkadaşlarına desteğe devam etti. Sabri'den çok memnun olduğumu söylemeliyim."



"Atatürk ile kimse mukayese edilemez"

Bir basın mensubunun, sosyal medyada Galatasaray taraftarlarının sarı saçı, mavi gözü ile Galatasaray'ın kurtarıcısı olarak kendisini Atatürk'e benzettiklerini söylemesi üzerine Hollandalı teknik adam şu cevabı verdi: "Atatürk'ün ne kadar önemli bir insan olduğunu biliyorum Türk insanı için. Ben Galatasaray'ın hocasıyım. Böyle bir insanla kimse mukayese edilemez. Bu sene için çok çok güzel bir takım kuruldu. Ben takımın hocasıyım ama herşeyi tek başıma başarmadım. Yardımcılarım Orhan Atik ve Ayhan Hoca çok iyi uyum içindeyiz. Şu anda başarılmış bir şey yok. Başarı uzun bir yol ve sezonu şampiyon tamamlamaktır.



"TERİM, ARDA VE ADVOCAAT İÇİN KONUŞMAM"

Fatih Terim ve Arda Turan ile ilgili iki isim de Türk Futbolu için çok önemli insanlar. Ama bilmediğim bir konu ve benim bu konuda konuşmam hiç de doğru olmaz."

Galatasaray Teknik Direktörü olarak başka takımların hocası ile birşeyler söylemem doğru olmaz. Advocaat'ı Hollanda'dan tanıyorum çok saygın tecrübeli bir teknik adam. Onun yaptıklarıyla ilgili benim yorum yapmam doğru olmaz. Ben kendi yaptıklarımla ilgileniyorum. Milli maç aralarında ben altyapı maçlarını izliyorum. Orada çok iyi oyuncular var bu kulübün geleceği için."