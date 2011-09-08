Rıdvan'dan şike itirafı

T24 - Ülü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, başından geçen şike olayını espirili bir dille anlattı SKY Türk ekranlarında yayınlanan Artık Futbol Konuşacak programına konuk olan Rıdvan Dilmen, başından geçen şike olayını esprili bir şekilde anlattı.







'İlk kez şike yaptım'



Futbol hayatı boyunca bir kez şike ile karşılaştığını anlatan Dilmen, kendisini bu olaya teşvik eden ismin programın bir başka konuğu olan deneyimli Rıza Çalımbay olduğunu açıkladı.







'Onu da beceremedik'





Olayın 1988 yılında Samet Aybaba'nın jübile maçında yaşandığını belirten Dilmen olayı şu sözlerle anlattı: 'Rıza geldi. 10 dakika gol mol yok beyler. 10 dakika sonra harbi maç olsun. Bu formalite maçı gitsin, Samet Abiyi omuzlara alalım, yolcu edip normal oyunumuza devam edelim. Bir bakıyoruz dakika 8, gol Rıza. Golü de Rıza atıyor hani. Hayatımızda ilk defa böyle bir şey yaptık. Onu da beceremedik' dedi.







