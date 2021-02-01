T24 LogoT24 Logo
Spor

Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber

01 Şubat 2021 10:54

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz, iki hafta sahalardan uzak kalacak.

NTV Spor'un haberine göre, Rıdvan Yılmaz, Trabzonspor maçının 14. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmış, yerine Fabrice N'Sakala girmişti.

19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynayacağı Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçının yanı sıra, Türkiye kupasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'tan açıklama

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 22. haftasında Vodafone Park’ta Trabzonspor ile oynadığı maçta, sağ uyluğunda hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kısmi yırtık (grade 2 strain) tespit edilmiştir.

Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

rıdvan yılmazbeşiktaşsakatlıksüper lig2 hafta
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24