Rıdvan Tanju'yu dinletti mi?

T24- Güvenlik şirketi kisvesi altında yasadışı dinleme yapan telekulak çetesine yönelik operasyon iş ve spor dünyasını sarstı. İddiaya göre 'şirket'ten hizmet alanlar arasında büyük bir GSM firmasının CEO'su ve Rıdvan Dilmen de var.



Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in dün sabah saatlerinde sürpriz bir şekilde gözaltına alınmasıyla başlayan operasyon, Türkiye’nin son yıllarda tanık olduğu en büyük telekulak skandallarından birine dönüştü. Operasyon dün gün boyu sürerken 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Rıdvan Dilmen’in yanı sıra Turkcell’den üç üst düzey görevli, çok sayıda işadamı ve polis de yer aldı.



- İddiaya göre, operasyonda hedef alınan ‘telekulak çetesi’, ‘güvenlik şirketi’ görüntüsü altında yasadışı dinleme yapıyordu.



- İddiaya göre şirket bazı kişi ve kurumların istediği üzerine çok sayıda kişinin telefonlarını dinledi. Dinlenen isimler arasında işadamları ve çeşitli alanlarda ünlü olan isimler vardı.



- Yine iddiaya göre yasadışı dinleme yapan firmanın fiyat tarifesi aylık 3-5 bin dolar, üç aylık ile altı aylık dinlemenin fiyatı ise 5-15 bin dolar arasında değişiyordu. Firma ‘ticari sır’ edinmek için yapılan dinleme başvurularında daha fazla para alıyordu.



- Operasyona Türkiye’nin önde gelen iki GSM firmasının da adları karıştı. İddiaya göre firmalardan birinin CEO’su, rakip firmanın yetkililerinin dinlenmesini istedi.



- Soruşturma kapsamında Türkiye’nin önde gelen GSM şirketlerinden birinin CEO’su rakip şirketi bu şirket aracılığıyla yasadışı şekilde dinlediği iddia edildi. Operasyonda gözaltına alınan ünlü futbolcu Rıdvan Dilmen’in ise eski futbolcu Tanju Çolak’ı dinlettiği öne sürülüyor.

Dilmen’le birlikte 24 kişi gözaltında ancak İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, gözaltı sayısının artabileceğini söyledi.



Tanju Çolak: Ben mağdurum



Eski futbolcu Tanju Çolak dün sabah saatlerinde Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gitti. Çolak neden geldiğini soran gazetecilere ‘ziyaret için’ dedi ve ardından Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nün bulunduğu üçüncü kata çıktı.



Çolak Emniyet’ten çıkarken, neden Emniyet’te olduğunu daha ayrıntılı biçimde açıkladı ve böylece büyük gürültü koparacak bir operasyonu da haber verdi: “Sabah 08.30’da beni aradılar. Gelip ifade verdim. Telefonlarımı dinlemişler. Mağdur olarak geldim. Gizlilik nedeniyle bir şey söyleyemem. Üzgünüm Rıdvan (Dilmen) gözaltındaymış. Olay şikeyle ilgili değil. Rıdvan’dan şikâyetçi olamam. Arkadaşlar geldiğimizde Rıdvan’ı bilmiyorduk.”



Çapkın: Gözaltı sayısı artabilir



Çolak’ın bu açıklamalarının ardından gazeteciler Ümraniye’de bir törene katılan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’a operasyonu sordu ve şu yanıtı aldı:



“Bizim zaman zaman planlı operasyonlarımız olur ve sık sık olur. Onlardan biri bu. Şimdilik ayrıntılara girmemiz doğru değil. İsimlere girmemiz de doğru değil. Onları siz takip edip göreceksiniz. Şu anda 24 kişi gözaltında. Çalışmalarımıza göre çoğabilir.”



Dinletmenin tarifesi!



Devam eden soruşturmayla ilgili edinilen bilgiler ilginç ve vahimdi. İddiaya göre, ‘güvenlik şirketi’ görünümünde para karşılığı yasadışı dinleme yapan bir şirkete başvuran bazı kişi ve kuruluşlar, ‘ticari sır’, ‘özel hayat’ gibi konularda dinleme yapılmasını istiyordu.



İddiaya göre firma, aylık dinleme için 3-5 bin, üç aylık ile altı aylık dinleme içinse ise 5-15 bin dolar fiyat belirlemişti. ‘Ticari sır’ kapsamındaki dinlemelerde ise fiyat artıyordu. Gözaltına alınanlar arasında bu şirketin elemanları ve bu şirket aracılığıyla yasadışı dinleme talebinde olanlarla, buna aracılık edenlerin bulunduğu belirtildi.



GSM dünyası karıştı



Soruşturmada Türkiye’nin önde gelen iki GSM şirketinin isminin geçtiği de öne sürüldü. İddialara göre, GSM şirketlerinden birinin CEO’si rakip GSM şirketinin yetkililerinin telefonlarının dinlenmesini istedi. İddiaya göre yasadışı dinleme yapan şirket de para karşılığı bu talebi yerine getirdi. Rakip firma dinlenildiğinden şüphelenince emniyete başvurdu. Yapılan incelemede rakip firmanın yetkilisinin dinlendiği belirlendi.



Turkcell binasında arama



Operasyon kapsamında dinlemeleri yapan firmada görüşme kayıtları ve mesaj kayıtları ele geçirildi. Zanlıların iki yıldan beri fiziki ve teknik takipte olduğu da öğrenildi.



Akşam saatlerinde ise Turkcell’in genel merkezinde ve Maltepe’deki binasında polisin arama yaptığı belirtildi. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’den dün akşam saatlerinde şu açıklama yapıldı: “Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı görevliler tarafından şirketimizin birkaç çalışanıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Görüşmelerde konunun şirketimizle ilgili olmadığı belirtilmiş, ancak şahısların işyerlerindeki çalışma ortamlarında bilgi toplama amaçlı arama yapılmıştır. Hazırlık soruşturması gizli yürütüldüğünden şirketimize şu aşamada bilgi verilmemiştir.”



‘Rıdvan Dilmen aracı oldu’



Tanju Çolak’ın ifade vermesinin hemen ardından Rıdvan Dilmen’in telekulak çetesi nedeniyle gözaltına alındığı duyuldu. İddiaya göre Rıdvan Dilmen, spor muhabiri kız arkadaşının isteği üzerine Tanju Çolak’ın dinletilmesi için aracı oldu.





