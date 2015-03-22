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Spor

Rıdvan Dilmen'in 'Galatasaray tepkisi' sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor

Galatasaray'ın 2-0 geriye düştüğü ilk yarı sonrası 3-2 ile kazandığı Kasimpaşa maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen...

22 Mart 2015 10:41

NTVSpor'da yayınlanan Yüzde Yüz 100 Futbol programında Galatasaray'ın 2-0'dan gelerek 3-2 kazandığı Kasımpaş maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen'in ilk yarı sonucu yorum yaparken gülümsemesi, ancak maç sonrası ortaya çıkan skordan dolayı şaşkın yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

 

‘Gördüğüm en tufah maç’ demişti

 

Rıdvan Dİlmen, "Bu maç 2-0 bitmez. Daha az gol atıldı. Karşılıklı daha golle olur ikinci yarıda. Hamza Hamzaoğlu sanırım risk alacaktır Burak Yılmaz'ı alıp. Hamza hoca önce gol atalım değil 3. golü yemeyelim diyecektir ikinci yarıya çıkarken. Galatasaray en az 2 değişiklikle ikinci yarıya başlamalı. Son yıllarda gördüğüm en tuhaf maç." diyerek maçta gollerin devam edeceğini tahmin etmişti.

 

İki devre, iki ayrı yüz hali

 

bu yorumu yaparken gülümseyen Rıdvan Dilmen'in maç sonrası tahminine rağmen skordan şaşkın yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

Rıdvan Dilmen'in sosyal medyanın diline düşen o görüntüleri şöyle:

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