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Spor

Rıdvan Dilmen'in annesi toprağa verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki cenaze törenine Cumhurbaşkan Erdoğan'ın kardeşi de katıldı

22 Aralık 2016 19:03

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen, Aydın'ın Nazilli İlçesinde kılınan cenaze namazı sonrası Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Önceki gün tedavi gördüğü Denizli Özel Odak Tıp Merkezi'nde 80 yaşında hayata gözlerini yuman Rıdvan Dilmen'in annesi Makbule Dilmen, bugün Nazilli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle namazına müteakip Koca Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na defnedilen Dilmen'in cenazesine futbol, siyaset ve iş dünyasının önemli simaları katıldı. Rıdvan Dilmen ve kardeşlerinin taziyeleri kabul ettiği cami bahçesinde duygu dolu anlar yaşandı.

 

Çok sayıda kişi katıldı

 

Cenazeye, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, AKP Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Teknik Direktör Mustafa Denizli, spor programcısı Güntekin Onay, eski futbolcular Rüştü Rençberoğlu, Oğuz Çetin ve Dilmen ailesinin sevenleri katıldı.

Koca Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Makbule Dilmen'in naaşı Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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