Rıdvan Dilmen'e ağır hakaret!

T24 - Rıdvan Dilmen'in 'Futbolda Şike Yasası'nın veto edilmesinin ardından yaptığı olay açıklamalara sert tepkiler geldi.



Sporda Şiddet ve Teşvik'in Önlenmesi'ne hafifletilmesi için Meclis onayının ardından Köşk'e yollanan yasa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından veto edilmesinin ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in sözleri Rasim Ozan Kütahyalı ve Ahmet Çakar'ı fena halde kızdırdı.



Beyaz Tv'de yayınlanan Ve Gol programında Rıdvan Dilmen'in "Futbolda Şike Yasası" veto edilmesinin ardından yaptığı olay açıklamalar masaya yatırıldı. Rıdvan Dilmen'in açıklamasında yaptığı "Kıvırdılar" sözünü üzerine alınan Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı, Dilmen'e sert sözlerle yüklendi.



Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında Rıdvan Dilmen'e seslenerek "Dansöz gibi kıvırdı" derken, Ahmet Çakar ise "Aramızda hukukumuz olmasa ben diyeceğimi biliyordum" dedi.



Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in o sözlerine tepkisi şu sözlerle dile getirdi:



Rıdvan Dilmen kendini kaptırmış ve ilk kez bilinçaltında ki tam gerçek duygularını söylemiş. Rıdvan Dilmen daha evvel kimseyi arayı bozmayım diye, tam manasıyla eyyam yapıyor. Kıvırıyor mıvırıyor diye tam manasıyla eyyam yapan Rıdvan Dilmen'dir"

"Rıdvan sana yakışmadı!"



Ahmet Çakar ise Rıdvan'ın bu konuşmasını ilk defa şimdi duyduğunu ifade ederek, "Rıdvan'ın "kıvırmayın" dediği basın mensuplarının iki tanesi burada. Birisi sakalı kardeşimiz, biri de ben. Bunlar Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Murat Çakar, Mehmet Baransu, Serhat Ulueren, Erman Toroğlu... Bak Rıdvan değil Aziz Yıldırım Türkiye'de hiç kimseden korkmayız. Aziz Yıldırım dışarı çıkarsa ben Ahmet Çakar olarak çok büyük menfaatlerim varsa... İlle de menfaat para değildir. Rıdvan bir kere sana bu yakışmadı. Kırıldım. Bizim kıvırdığımız falan yok ama geçmiş hukukumuz yok, ben bu akşam seni inletirim. Bir cümle daha söylerdim, tıp diyemezdi."

