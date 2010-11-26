Rıdvan Dilmen'e 68 yıl hapis isteniyor

T24

Habertürk gazetesinden Sedef Şenkal Demir'in haberine göre eski futbolcu, yeni TV yorumcusu Rıdvan Dilmen’in de aralarında bulunduğu 31 kişiye açılan telekulak davasında şok cezalar istendi. Soruşturma kapsamında telefonların dinlendiği operatör firmanın Kartal’da olması nedeniyle Kartal Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı.Kartal Cumhuriyet Savcısı Cengiz Cem Karakaşlı tarafından hazırlanan iddianamede Dilmen ile birlikte aralarında İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Yanık, operatör sorumlusu Fatih Bilir, restoran sahibi işadamları Ahmet Kaşıbeyaz, Murat Kaşıbeyaz, Güral Porselen’in sahipleri Rıza ve Erol Güral’ın da bulunduğu 31 sanığa “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçundan dava açıldı.İddianamede Rıdvan Dilmen’in sevgilisi olduğu öne sürülen kızın tüm ilişkilerini öğrenebilmek için şüpheliler Mehmet Yanık ve Zafer Çalışkan aracılığıyla operatör görevlisi Fatih Bilir'den iletişim kayıtlarını temin ettiği, yine eşi Ayşe Nur Dilmen ve onunla irtibatlı olan mağdurlar ile Tanju Çolak ve Melih Şeker’in de iletişim bilgilerini aynı yolla ele geçirdiği belirtildi.Dilmen’in 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngören “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçunu tam 17 kez işlediği kaydedilen iddianamede 17 yıldan 68 yıla kadar hapis cezası istendi. Açılan davada en yüksek hapis cezası ise iletişim operatöründe çalışan sanık Fatih Bilir’e istendi. Suçu 64 kez işlediği belirtilen Fatih Bilin için 64 yıldan 256 yıla kadar hapis cezası talep edildi.