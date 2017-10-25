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Spor

Rıdvan Dilmen'den 'Talisca' eleştirisi: Hedefi Beşiktaş değil

"Akşam yatarken Monaco'ya gol atma hayaliyle Konya'ya gol atma hayali arasında fark var"

25 Ekim 2017 13:20

Spor yorumcusu ve Sabah yazarı Rıdvan Dilmen, Beşiktaş’ta performansının düştüğü yönündeki eleştirilere konu olan Anderson Talisca’nın hedefinin Beşiktaş olmadığını söyledi.

Brezilyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi maçı ve Süper Lig maçları öncesi farklı motivasyonlarla sahaya çıktığını savunan Dilmen; Talisca’nın Şampiyonlar Ligi’ndeki koşu mesafesinin de daha yüksek olduğu iddiasında bulundu.

TRT Spor’da yayınlanan ‘Futbol Zirvesi’ programında yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen’in Talisca’yla ilgili söyledikleri şöyle:

“Talisca'nın akşam yatarken Monaco maçında gol atmayı hayal etmesiyle Konya’ya gol atmayı hayal etmesi arasında fark var.

Talisca 23 yaşında, hedefi Beşiktaş değil. Daha büyük, uçuk yerlere gitmek istiyor. Şampiyonlar Ligi’nde fena değil, koşu mesafesi muhtemelen daha fazladır.

Monaco maçını hayal ediyor mesela ama burada, geçen hafta Gençlerbirliği maçında hayal etmedi…”

12 maçta da var

Bu sezon Süper Lig’de 9 maçta da forma giyen Anderson Talisca, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Şampiyonlar Ligi’nde de 3 maçta oynayan 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu burada da 2 gole imzasını attı.

Talisca ayrıca bu sezon takımının oynadığı 12 resmi maçta da forma giydi. Ligde 755 dakika sahada kalan Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde de 235 dakika oyunda kaldı.

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