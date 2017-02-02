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Rıdvan Dilmen'den 'Şeytan' itirafı

Dilmen, sosyal medyada başlattığı 'Evet' kampanyasıyla gündeme gelmişti

02 Şubat 2017 21:04

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, beINSports’ta katıldığı ‘Soyunma Odası’ programında son günlerde yeniden gündeme gelen lakabı 'şeytan'ı sevmediğini söyledi. Referandum kampanyasında 'Evet' zincirini başlatan Dilmen'e lakabı nedeniyle "şeytana uyma hayır de" sloganıyla 'hayır' kampanyası yapılıyordu.

Dilmen, futbolculuk yıllarında ön libero mevkisinde görev yapan Fatih Terim‘in lakabının ‘Samantha‘ olduğunu açıkladıktan sonra şunları söyledi:

“Fatih Terim’in lakabı Samantha idi. Tatlı cadı demektir. Fatih hoca futbolcuyken libero oynardı. Çizgiden çok top çıkarırdı. Lakabı o yüzden verilmiştir. Benim lakabım şeytan ise oyun zekamdan dolayı koyulmuş. Hem süratim, hem oyun zekamdan dolayı verilmiş. Ancak lakabımı sevmiyorum ben.”

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