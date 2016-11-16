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Spor

Rıdvan Dilmen'den Selçuk İnan iddiası

Ünlü yorumcu, Selçuk İnan'ın Milli Takım kadrosu açıklandığında İtalya'da tatilde olduğu öne sürdü

16 Kasım 2016 13:43

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan'la yaşanan krizin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'i zihinsel olarak yorduğunu söyledi. 

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da katıldığı 'Sporun Zirvesi' programında Milli Takım'ı değerlendirdi ve yaşanan son gelişmelere çarpıcı yorumlarda bulundu.

Tecrübeli futbol adamı, Selçuk İnan'ın Milli Takım kadrosu açıklandığında İtalya'da tatilde olduğunu iddia etti.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları; "Son olaylar Fatih Terim'i yıprattı. Zihinsel bir yorgunluk oldu hocada.

Doğruysa ona da cuma akşamı Selçuk İnan Başakşehir maçı sonrası Milano'ya gittiyse bu da bir problemdir. İşte bu tarz olaylar yanıyor Milli Takım'a. 

Şimdi Selçuk İnan kadronun açıklanacağı gün Cumartesi sabahı uçağa binip Milano'ya gidiyorsa bu da hocanın konsantrasyonunun ne kadar düşük olduğunu gösterir. Oyuncu aaa ben kadrodayım deyip geri dönüyorsa Cuma gününden haberi yoksa ki yok gibi gittiğine göre. Hoca bunları aşabilecek deneyime sahip."

 

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