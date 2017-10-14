Rıdvan Dilmen'den 'Mesut Özil' açıklaması

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye'ye transfer olacağı ileri sürülen Mesut Özil'in bu yönde bir kararı olmadığını söyledi.

NTV Spor'da '90+' programında açıklamalarda bulunan Dilmen, Mesut ile görüştüğünü ve Türkiye asıllı Alman futbolcu Özil'in kesin bir dille Türkiye'ye gelmek istemediğini kendisine söylediğini aktardı.

Son günlerde Arsenal'den ayrılacağı konuşulan Mesut Özil'le ilgili yeniden Türkiye iddiaları ortaya atılmıştı.

Mesut Özil haberlerini okuduğunu belirten Dilmen, "Ben Mesut Özil ile görüştüm. Kesinlikle Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyormuş...'' dedi.