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Spor

Rıdvan Dilmen'den 'Mesut Özil' açıklaması

28 yaşındaki futbolcunun adı Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu

14 Ekim 2017 14:41

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye'ye transfer olacağı ileri sürülen Mesut Özil'in bu yönde bir kararı olmadığını söyledi.

NTV Spor'da '90+' programında açıklamalarda bulunan Dilmen, Mesut ile görüştüğünü ve Türkiye asıllı Alman futbolcu Özil'in kesin bir dille Türkiye'ye gelmek istemediğini kendisine söylediğini aktardı.

Son günlerde Arsenal'den ayrılacağı konuşulan Mesut Özil'le ilgili yeniden Türkiye iddiaları ortaya atılmıştı. 

Mesut Özil haberlerini okuduğunu belirten Dilmen, "Ben Mesut Özil ile görüştüm. Kesinlikle Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyormuş...'' dedi.

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