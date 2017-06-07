Rıdvan Dilmen'den 'İzmir Marşı' eleştirisi: Taraftarlar stadyumlarda siyaset yapmayı bırakmalı

NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen, tribünlerde siyaset yapılmaması gerektiğini belirterek İzmir Marşı'nı eleştirdi.

TRT Spor programında Levent Özçelik'in yaptığı programda konuşan Rıdvan Dilmen Türk futbolunda son dönemde tartışmalara neden olan İzmir Marşı tezahüratlarını değerlendirdi.

Tezahüratların siyasi bir amacı olduğunu söyleyip tribünlerde siyaset yapıldığını savunan Dilmen "Önce bunu halledin" dedi. Dilmen, "İzmir Marşı mı söyleyeceksiniz? İzmir Marşı'nı gönülden ben de söylerim" şeklinde konuştu.

Dilmen Rize'de tribünlerde yaşanan bir olayı da örnek göstererek, "Rize'de ben bir şeye şahit oldum. Tribünler 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırıyordu. Hemen susmaları istendi" ifadesini kullandı.

Dilmen, "Bursaspor Başkanı diyor ki, 'Mehmet Müezzinoğlu'na ve bakanlara teşekkür ederim.' Sen niye teşekkür ediyorsun, ne yapmış Bakan size? Bir şey mi yapmış cevap ver. O maçtan önce ne yapmış? O maçtan önce küme düşerken niye bir şey yapmadı? Bu laflar gidiyor geliyor, sonra siyasileşiyor o zaman iş" dedi.