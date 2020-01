Rıdvan Dilmen'den Gomis için 'Bogdanovic' benzetmesi

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın evinde Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmadaki golleri kaydeden Fransız golcü Bafetimbi Gomis'i, Fenerbahçe'de başarılı bir performans gösteren ve NBA ekiplerinden Sacramento Kings'e transfer olan Bogdan Bogdanovic'e benzetti.

NTV Spor'da yayınlanan '90+' programında konuşan Dilmen, "Gomis de Bogdanovic gibi. Bogdanovic de Rusya maçında maç sonuna kadar yoktu ama maç sonunda yine gerekeni yaptı. İnan olağanüstü bir futbolcu değil ama olağanüstü bir mücadelesi var. İşini iyi yapıyor" dedi.

Sarı-kırmızılıların Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın gol atması gerektiğinin altını çizen Dilmen, Sinan Gümüş'ün maçta bir kontratak sırasında yaptığı hata sonrası taraftarların ıslıklamasını yanlış bulduğunu belirtti.

Rıdvan Dilmen'in, Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından 90+ programındaki yorumlarının bir kısmı şöyle:

"Belli oldu ki, Galatasaray’ın ligin tamamına yakınında coşku problemi olmayacak. Topla, tüfekle ifadesi doğru. Gomis tek başına gol attı, Belhanda’nın pasıyla değil. Pres yaptı, topu dürttü. 2 kez ofsayttan çıktı. Gomis o heyecan, 5-10 saniyede geçen hareketlilik arasında topu çekti, vuruş yaptı.Gomis’te ben geldim, 3 alayım, 5 alayım yok. Sorumluluk sahibi. Hafta arasında Florya’da gençlerle buluşması güzel bir şey.”

"Belhanda'nın gol atması lazım"

“Galatasaray hızlı oyun ile, aceleyi karıştırıyor ve çok ciddi hatalar yapıyor.Galatasaray’ın her maçta mutlaka öne geçmesi lazım. Oyunu 0-0 götürürken, çok kontra yemeye müsait bir takım. Her maç sadece Gomis gol atmamalı. B, C diğer oyuncularında devreye girmesi lazım. Özellikle Belhanda’nın daha çok öne çıkması lazım. Gol atması lazım”

"Gomis de Bogdanovic gibi"

“Gomis de Bogdanovic gibi. Bogdanovic de Rusya maçında maç sonuna kadar yoktu ama maç sonunda yine gerekeni yaptı. İnan olağanüstü bir futbolcu değil. Ama olağanüstü bir mücadelesi var. İşini iyi yapıyor. İyi çalışıyor. Çok iyi para kazanıyordur helal hoş olsun. Adam futbolla yaşıyor. Kameraya saldırır gibi gidiyor golden sonra. Ben kulübüne saygı duyan, kıymetini bilen futbolcuya hiçbir şey demem isterse 3 maç gol atmasın.”

"Islıklama olayı olmamalıydı"

“Sinan kontra atakta hata yaptı. Geçen sene Galatasaray’da kimse mutlu değildi. Bu genç oyuncuları kaybetmek çok kolay. Kazanmak gerek. Olmamalıydı bu ıslıklama olayı. Hakemler büyük takımların etkisinde kalıyor. Büyük takımlara aman ben bulaşmayayım diye düşünüyordur. Cüneyt Çakır takdir haklarını Galatasaray’dan yana kullandı mı? Evet, kullandı.'”