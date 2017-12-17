Rıdvan Dilmen'den Devlet Bahçeli'ye: Ben ne şeytanım, ne de yalakayım!

Rıdvan Dilmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için Deniz Gezmiş benzetmesi yapmasına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. "Ben ne şeytanım, ne de yalakayım" diyen Dilmen, kendisinden özür beklenmemesini belirtti.

Dilmen, kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin açıklamasını okudum. Özellikle son birkaç yıldır ülkemiz zor dönemden geçiyor. Partisinin bölünmesini göze almak pahasına vatansever duruşuna saygı duyduğum Sayın Bahçeli’nin açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı bir teröriste benzettiğimi belirtip, aynı metin içerisinde benim Sayın Cumhurbaşkanımıza yalakalık yaptığımı düşünmesini anlamış değilim!”

'Benden kimse özür beklemesin'

“Ben ne şeytanım, ne de yalakayım, 15 Ağustos 1962’de Nazilli’de doğmuş onurlu bir Türk vatandaşıyım.

Benim dün akşam söylediklerimin altını üstünü çıkarıp, cımbızla çekilmiş cümlelerle beni suçlayıp, halkın önüne atmasını anlamış değilim! Yıllar önce Deniz Gezmiş’ in Filistin konusundaki mücadelesini, Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam Ülkeleri adına büyük bir lider olarak siyasi platformdaki Filistin mücadelesine benzetmişimdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın; kapitalist, emperyalist, “egemen güçlere”, Amerika’ya, İsrail’e baş kaldırıp cesaretle mücadele ettiğini bilecek kadar okur yazarım.

Benden kimse özür beklemesin, özür dilenecek bir davranışta bulunmadığım yayının tamamı izlediğinde anlaşılacaktır.”