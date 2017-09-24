Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu: Cenk'in pozisyonu penaltı; Negredo'nun golünde ofsayt yok gibi

Sabah yazarı ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği olaylı karşılaşmada kırmızı kartların doğru karar olduğunu ifade ederek, "Cenk'in bir pozisyonu var. Hakemin göremediği ayağa basma penaltısı var. Negredo'nun da pozisyonu ofsayt değil gibi geldi bana; Isla ofsaytı bozuyor gibiydi" diye konuştu.

Dilmen, NTV Spor'da şöyle konuştu:

"Quaresma ve Neto’nun atılması doğru. Cenk’in bir pozisyonu var. Hakemin göremediği ayağa basma penaltısı var. Negredo’nun da pozisyonu ofsayt değil gibi geldi bana. Isla ofsaytı bozuyor gibiydi. Genel anlamda müsabaka benim için bitti. Ortalığı germeden konuşmak gerek. Herkes sakin olacak. Fenerbahçe şımarmayacak. Beşiktaş da Şampiyonlar Ligi’ndeki Leipzig maçına odaklanacak. Tolgay ve Babel birbirine girdiler."