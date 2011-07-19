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Spor

Rıdvan Dilmen’den Aziz Yıldırım’a ziyaret

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, şike soruşturmasında tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı

19 Temmuz 2011 03:00

T24 - Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, şike soruşturmasında tutuklanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı Metris Cezaevi’nde ziyaret etti. Dilmen, “Durumu iyi görünüyor” dedi.



Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, oğlu Erdi Dilmen ile birlikte Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı ziyaret etmek için Metris Cezaevi’ne geldi.

"Başkanımızla görüştüm" diyen Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ın iyi ve sağlıklı göründüğünü söyledi.

Bir gazetecinin, soruşturma kapsamında tutuklu olan Mehmet Yenice'yi ziyaret edip etmediğine ilişkin sorusuna Dilmen, sadece bir kişiyle görüşüldüğünü belirtti.

Rıdvan Dilmen, eşi Ayşe Dilmen'in dün cezaevinde görüştüğü Yenice'nin herkese selam gönderdiğini ifade etti.

Dilmen, Aziz Yıldırım'la yaptığı görüşmenin detaylarıyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

Eski futbolcu Tanju Çolak da dün Metris Cezaevi’ne gitmiş ancak Aziz Yıldırım ile görüşememişti.


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