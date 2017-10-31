Rıdvan Dilmen'den '3-3' yorumu: Fenerbahçe çok güzel gol yiyor

Sabah yazarı, eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin evinde Kayserispor'la 3-3 berabere kaldığı karşılaşmayı, "Fenerbahçe çok güzel gol yiyor" sözleriyle yorumladı.

Sarı-lacivertli ekipte Aykut Kocaman ve Mathieu Valbuena arasında oyun anlamında bir anlaşmazlık olduğunu vurgulayan Dilmen, Kocaman'ın Valbuena'yı oyundan çıkarma sebebi olarak 'koşu mesafesini' işaret etti.

Rıdvan Dilmen'in Sabah'ta yayımlanan "Kocaman-Valbuena problemi" başlıklı yazısı şöyle:

Adamın üç tane golde etkisi var. Oyundan çıkma sebebi koşu mesafesi. Böyle yaparsan gelen fırsatı itersin

Fenerbahçe'nin sahasında gol yemediği maç yok... 18 takımlı ligde ilk 5'te yer alıyor, gol yeme bakımından. Bu kadar gol yer mi Fenerbahçe? İç sahada 10 gol yemişsin. Ortalaması 2 gol... Bir de sürekli hücum yapan bir takım değilsin. Kısacası maçın özeti; fıkra gibi bir maç oldu. İlk 30 dakika herkesin izlerken sıkıldığı bir karşılaşmaydı. Fenerbahçe'nin bir özelliği var o da çok güzel gol yiyorlar. Yenilen ilk golde de mükemmel vurdu Umut.

Hakem, Ozan Tufan'ın, Deniz Türüç'e yaptığı faulü görmüyor ve eşitlik öyle geliyor. Başlangıç pozisyonu faul ve skor 1-1'e geliyor. Aslında Umut'un golü canlandırmıştı Fenerbahçe'yi. İkinci golde de Valbuena kesiyor, Ozan sektiriyor ve Neustadter atıyor. Valbuena orta gösterip vuruyor, 3-1. Öne geçiyorsun, 5'e 2 yakalıyorsun bu saatten sonra, burada yana oynuyorsun. Diğer gollere gelelim, Neto göğsüyle atıyor. Son ana gel, Hasan Ali gidip rakibin formasını çekiyor, dakika 94... Niye? O duran top da gol oluyor. Kana Bıyık'ın bir pozisyonu var, kırmızı kart ama görmesi zor hakemin. Bu noktada video hakeme de hak vermemek zor. Türkiye Ligi'nde santrforları en az gol atan takım herhalde Fenerbahçe'dir. Jahovic 11 attı, Gomis 9...

Fenerbahçe'nin en baba forveti Janssen 3 gol atmış, 2'si penaltı. Topların daha fazla gelmesi lazım golcülere. Bu istatistikler teknik direktörleri de kandırıyor. Maçı dinlerken de duyuyorum. Fenerbahçe üçüncü bölgede en çok topla buluşan takımmış. Ben maça bakıyorum, Kayseri tek kale top oynuyor. Nasıl bir istatistikse bu artık... Fenerbahçe Giuliano'yu aldı. Bu oyuncu her haliyle bir forvet arkası, içeri girip çıkacak. En çok koşan oyunculardan birisidir mutlaka. Bir oyuncu bu kadar koşup da bu kadar benzin yakabilir. İnanın, bir oyuncu bu kadar az topla buluşabilir. Rakip takımda Deniz üç katı fazla buluşmuştur topla. Peki neden forvet arkası oynamıyor bir türlü, biliyor musunuz? Hep bu koşu mesafesi yüzünden kanatta oynuyor. Bütün problem şu bilgisayar... Tabii ki futbolda bilim var, her şeyden faydalanın ama bilimi tamamen oyun görüşünün önüne geçirmek hatadır. Valbuena'yı çıkarma sebebi bu koşu mesafesi. Adamın üç tane golde etkisi var. Mesela o duran topta cin gibi... Aykut hoca-Valbuena ilişkisinde böyle bir problem var. Böyle yaparsan eline gelen fırsatı itersin.