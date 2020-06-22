Rıdvan Dilmen: Zaten kutuplaşma var; cami olayından tutturamadınız, 50 milyon taraftarı kaşırsanız bu ülkeyi farklı durumlara götürürsünüz

T24 Haber Merkezi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın '6 saniye kuralı'na takıldığı maçta berabere kalmasına teknik direktör Fatih Terim'in "En son ne zaman uygulandı" tepkisini yorumlarken, Türk futbolunda büyük sıkıntılar olduğu belirterek, "Neyimiz doğru ki? Maalesef biz buyuz" dedi. Dilmen, Türkiye'de kutuplaşma olduğuna ve yapılan açıklamaların buna mahal verdiğine de değinerek, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ''Türk futbolunda 9 yıldır şike tartışması yok'' açıklamasına atıfta bulundu. Dilmen "25-25 toplamda 50 milyon taraftardan bahsediyoruz. Kaşırsanız, bu ülkeyi farklı durumlara götürürsünüz. Cami olayından, ırkçılıktan tutturamadınız. Bayram değil seyran değil, Sayın Başkan neden 'En son 2011'de oldu' diye laf ediyorsunuz? Nereye gider bu laflar?" diye konuştu.

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'ın '6 saniye kuralı'na takılması büyük yankı uyandırdı. Teknik direktör Fatih Terim, "Öyle şeyler yaşıyoruz ki, virüsü bedenlerde değil, zihinlerde arayacak bir buluş yapılmasını bekliyorum. 6 saniye kuralı en son ne zaman çalındı?" diyerek hakeme tepki gösterdi.

Maçı ve ardındaki gelişmeleri NTV'de yorumlayan Rıdvan Dilmen, Türk futbolunun vahim durumda olduğunu söyleyerek, siyasetçilerin futbola karışmaması gerektiğini ifade etti.

Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Hoca, '6 saniye kuralı, bakın bu doğru kuralı kim verdi' diyor. Çok vahim bir durumdayız. 18 saniye olmuş, en son.. Niye veremiyoruz bu kararı biliyor musun? Birkaç dakika öncesi var.

4,5 dakikada verilemeyen bir karar var. Biraz daha geriye gidecek olursak hepimiz bütün kulüplerdeki teknik adamlar oyuncular sıkıntı yaşayabilir. Ne laflar duyduk... Fatih Hoca'yı da üzmek istemiyorum. Çocukları fevri davranılar bunlar ayrı konu... Türkiye'de tek vaka varken Bilim Kurulu'na vs. salladılar... Ancak şimdi oynayalım dediler. Neyimiz doğru ki? Buyuz hocam biz. Maalesef buyuz.

Bu camiada büyük kitleler var: Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, önemli büyük kulüpler... Algı yaratılıyor.

Abdürrahim Albayrak, geçen yıl "Başkasını şampiyon yapacaklarsa açıklasınlar' demişti. Başakşehir'e diyor. Başka takım yok. Sayın Cumhurbaşkanı da demiş ki benim takımımı demiş, ama Galatasaray'ı ilk kutlayan o olmuş. Ya senin aslında senin kime söylediğini biliyoruz, neden Galatasaray taraftarını kışkırtıyorsun?

Baka bir kulüp için de söylüyorum. Şimdi siyaset yapma diyecekler. Keşke siyasetçiler hiç karışmasalar.

Bazı bakanlarımız da memleketi Trabzon diye sıkıntı yaşıyor. Zaten kutuplaşma var ülkede, gerçekten üzülüyorum neler oluyor Türkiye'de. Darbe, sel, deprem, pandemi...

Milletvekili, gazetecisi, bakanı, hakemi federasyon başkanı... Siz vatanınızı koruyacaksınız. Ben çok karar biliyorum... Bir futbolcu oyundan atıldı çocuğa, "Cumhurbaşkanı maçı seyrediyor, ceza verilsin dedi" demiş. Adam bununla mı uğraşacak?

Yazık oluyor Türkiye'ye insanlar beğenmeyebilir, itiraz edebilir, herkes için düşünce özgürlüğü var ama futbolu toplumsal bir kaos olarak maalesef bununla ilgili kasıtlı şekilde yapıyorlar gibi.

25'erden toplamda 50 milyon taraftardan bahsediyoruz. Kaşırsınız bu ülkeyi farklı durumlara götürürsünüz. Cami olayından, ırkçılıktan tutturamadınız, bayram değil seyran değil. Sayın Başkan neden en son "2011'de oldu" diye laf ediyorsunuz? Nereye gider bu laflar?"