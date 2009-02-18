Rıdvan Dilmen: Yüzde 10 daha şanslı

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın bu akşam Fransa'da oynayacağı Bordeaux maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.



Milliyet gazetesinde bu akşam oynanacak maç ile ilgili Galatasraay'ın tur şansını değerlendiren Rıdvan Dilmen, temsilcimizin rakibine göre daha şanlı olduğunu dile getirdi. İşte Dilmen'in maç yorumu:





Galatasaray kadro olarak Bordeaux’dan kaliteli. İki maçta da iyi konsantre olursa tur şansının rakibinden yüzde 10 fazla olduğunu düşünüyorum. Yalnız kontrol oyununu değil, mutlaka kendi futbolunu oynaması gerekiyor



UEFA Kupası’nda yoluna devam eden Galatasaray, lig ve kupada şimdiye kadar elindeki kaliteli kadronun hakkını veremedi. Bu tablo teknik adamdan, başkana, oyunculara kadar herkeste bir konsantrasyon problemi olduğunu gösteriyor.



Benfica, Hertha Berlin, Olympiakos karşılaşmalarını ve Türkiye’de son dönemde oynanan maçları gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman aradaki farka inanmakta zorlanıyorsunuz. Aynı forma, aynı oyuncular, aynı teknik adam, ama arada uçurum var. Bu istikrarsızlık kaliteli bir takıma yakışmıyor. Futbolcuların maç seçmesi aynı şekilde Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta da yaşanıyor.



Galatasaray’daki doymuşluk Türkiye sınırları içinde var, fakat Avrupa kupalarında çok uzun süredir başarısız oldukları için yurt dışına çıktıkları zaman yok oluyor.



Bordeaux takımını öyle anlatıyorlar ki, turun favorisi gibi gösteriyorlar. Ancak iki takımın kadrosuna baktığımız zaman Galatasaray’ın daha kaliteli olduğunu görüyoruz. Galatasaray iyi konsantre olursa ki oluyor, turu geçme şansının rakibinden yüzde 10 daha fazla olduğunu düşünüyorum.



Takım eksik kalmamalı



Yalnız Galatasaray’ın ilginç bir özelliği var. Sarı-kırmızılılar kontrollü oyunu seven bir takım değil. Eğer Skibbe kontrollü oyunu tercih ederse sıkıntı yaşanabilir. Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Steaua Bükreş’le yapılan maçlarda kontrol oyunu hüsrana neden olmuştu. Galatasaray her şeyden önce kendi oyununu oynamak zorunda. Nedir bu? Topa daha fazla sahip olan, iyi pas yapan, içeride ve dışarıda kazanmak isteyen anlayış Galatasaray’ın doğrusudur.



Bu karşılaşmada en büyük tehlike takımın eksik kalmasıdır. Bordeaux takımında atletik hücum oyuncuları var. Özellikle savunmada Servet ve Meira’nın bu oyunculara yapacakları müdahalelerde çok dikkatli davranmaları gerekiyor.



Maçta oynayabileceği konuşulan Kewell uzun süredir forma giyemiyor. Yüksek tempoda geçecek maçlarda soru işareti yaratacak oyuncuların oynamaması lazım.





