Rıdvan Dilmen yorumculuğu bırakıyor

T24 - Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesi kararına her dakika tepkiler artarken en ilginç açıklama NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den geldi. Dilmen spor yorumculuğunu bıraktı. FBTV'ye bağlanarak tepkisini dile getiren Dilmen, "Kendimi bu dakikadan sonra futbolun içerisinden çıkarıyorum" dedi.



İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...



"Ben Fenerbahçe hatalıdır hatasızdır demiyorum. Diyelim ki Beşiktaş ve Trabzonspor ile ilgili problem çıkarsa UEFA Türkiye'ye ceza vermeyecek mi?



Aydınlar, "Şampiyonlar Ligi çok önemlidir" diyor, bizim ligimiz de çok önemlidir. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorum diye yatırım yapsaydı bunu kim telafi edecekti? UEFA'nın bu kararı aldığına inanmıyorum. Bu işten yargılanan 4-5 takım var. Neden Fenerbahçe'ye ayrıcalık yapılıyor diyorum. Ben Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'nin bu ligde oynamasını istemiyorum.



15 Ağustos'tan önce TFF açıklama yapmıştı. Ne oldu da değişti? UEFA'nın "Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılamaz" yazısını görürsem o zaman inanırım, tatmin olurum.



Kendimi bu dakikadan sonra futbolun içerisinden çıkarıyorum."





