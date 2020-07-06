Rıdvan Dilmen: Ya Süleyman Hurma'ya sahaya girdiği için 255 gün ceza verilmesi fazla, ya Ahmet Ağaoğlu'na verilen az

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bu yılın Türk hakemliğinin kara yılı olduğunu belirterek, "Bu maç için konuşursak hakem yoktu gibi göründü Cüneyt Çakır. Benim işim doğru yorum yapmak. 2 tane ilk yarıda can alıcı pozisyon vardı. İlki Feghouli'nin kırmızısı doğru karar ama Cüneyt Çakır görmedi. Diğer de Trabzonspor'un penaltısı. Bu maçta Ali Palabıyık'tan başka birisi yok muydu? 3 gün sonra neden bunu yapıp şaibelere yol açıyorsunuz? Problemi çıkaran yönetenler. Üzülenler emek sarf edenler." diye konuştu.

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un Galatasaray'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen'in konuşmasından satır başları şöyle...

"İlk 2'nin değişme ihtimali kalmadı. Trabzonspor şampiyonluk yarışında Başakşehir'in en yakın rakibi ce finalist. Demek ki, kadrosu da yapılanması da iyi. Başakşehir 4 yıldır şampiyonluk yarışındalar, 4 hafta kala da hala iyi futbol oynayarak, Trabzonspor gibi daha da geniş kadro ve teknik adamla zirveye oturdular. Ek olarka Kopenhag rövanşındalar UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme durumları da var. Ligimizin en iyi takımı ilk 2 sırada diyebiliriz.

İlk 2 takım ikili averaja kalabilir. Aşağıda da 3-4'lü averajlara kalabilir. Çok kaliteli bir ligimiz olmamasına rağmen çok heyecanlı bir lig yaşıyoruz. İnşallah 26 Temmuz Türk futbolu için önemli bir durum olur.

"Bu yıl Türk hakemliğinin kara yılı"

Bu yıl Türk hakemliğinin kara yılıdır. Çok kötü hakemler oldu, geçen sene de Yusuf hocayı eleştirdik. Ama bu sene yaşananlar unutulur gibi değil. Bu maç için konuşursak hakem yoktu gibi göründü Cüneyt Çakır. Benim işim doğru yorum yapmak. 2 tane ilk yarıda can alıcı pozisyon vardı. İlki Feghouli'nin kırmızısı doğru karar ama Cüneyt Çakır görmedi.



Diğer de Trabzonspor'un penaltısı. Bu maçta Ali Palabıyık'tan başka birisi yok muydu? 3 gün sonra neden bunu yapıp şaibelere yol açıyorsunuz? Problemi çıkaran yönetenler. Üzülenler emek sarf edenler.

"Süleyman Hurma 255 gün ceza aldı, Ahmet Ağaoğlu'nu verilen ceza az"

Bazı hakemler yanlış yapıyor, bazıları da hata yapıyor. Anlaşılıyor. Ali Palabıyık'ın gördüğünü çalan bir hakemlikden sonra beynine girdiler. Orta hakemin mimiklerinden zaten anlıyorsunuz. Kamu vicdanı diye bir şey var. Trabzonspor başkanına ceza veriyorsunuz.



Karagümrük'ün seneye Süper Lig'de oynama hakkı var değil mi? Başkan Süleyman Hurma bir hata yapmış, sahaya girmiş girmemeli. Girmiş hakeme hakaret etmiş, etmemeli. Kitap sahaya girmemelerini yazıyor. 255 gün aldı Süleyman Hurma, bir gazetede okuyan var mı? Ben görmedim. Ya o fazla, ya da Ahmet Ağaoğlu'nun olayına verilen ceza az. Ahmet bey bugün otelde maç izleseydi ne olurdu? Trabzonsporlu futbolcuların emeklerine neden heba ediyorsunuz.



Ben konuya tersten bakıyorum. Ahmet bey ceza alsaydı bugün maç 3-3 mü bitecekti. Süleyman Hurma 225 gün aldı. Söylemek istediğim Süleyman Hurma'nın cezası doğru ise doğru, diyecek bir şey yok. Buna karar veren hukukçular nasıl bir vicdan sahibi, evlerine nasıl giriyorlar? Olur mu böyle şey? Herkese vereceksin. Amasya, Kastamonu başkanlarına, Ali Koç'a herkese vereceksin ama Trabzonspor'a vermeyeceksin.



Yanlışlıkla bir TFF başkanı olursam ki asla istemem, kimse yanlış anlamasın. Eğer öyle bir şey olursa bunların hepsini, tüm kurulları lağvederim. Sivasspor'a 6 günde 3 maç oynatıyorsunuz hiç başka örneğe gerek yok. Karışmayın, göz göre göre her şeyi yapıyorsunuz. Bu insanları birbirine kırdırmak için yapıyorsunuz gibi, üzücü oluyor."