Rıdvan Dilmen: Valbuena'nın yerinde olsam asarım kendimi

Süper Lig’in 9. haftasında 0-0 sonuçlanan Sivasspor-Fenerbahçe maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin durumuna “Fenerbahçe çubuklusu bu oyun olamaz” diyerek tepki gösterdi. "Bir Fenerbahçeli olarak bu Fenerbahçe'yi yorumlamak gerçekten zor" diyen Dilmen, “Ben Valbuena olsam asarım kendimi ya” ifadelerini kullandı.

Dilmen’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Sürpriz bir Cocu kadrosu. Hasan Ali ve İsmail birlikte oynuyorlar. Maçın başlarında İsmail güzel kesti, Frey ayağını soktu. Jailson çok ama çok savunmanın içinde kalıyor. Oyunda pozisyon var mı, yok. Rahat bir oyun var iki takım adına da. Acayip bir pres yok.”

“Gerçekten zor”

“Bir Fenerbahçeli olarak, bu Fenerbahçe’yi yorumlamak gerçekten zor. Sürpriz bir Cocu kadrosu, Hasan Ali ile İsmail’in birlikte olması sürpriz bir karardır. Fenerbahçeli taraftarlar bu kadrodan bir tane yıldız söylesinler. Yok. Soldado vardı, yıldızdı, artık değil. Elif yıldız adayı, değil. Ayew de yıldız değil bana göre.”

“Gol atan galip olacak gibi oynanıyor. Bir tanesi 9, bir tanesi 8 puanlı takımın mücadelesi, dilim de varmıyor, vasat bir maç oluyor. Kora kor, lider puan kaybetmiş, arkadaşlar bugün çıkalım oynayalım falan denmiyor. Slimani, Benzia iyi oyuncular ama bugün yoklar. Fenerbahçeliler mutsuz. Oyundan da mutsuz.”

“Fenerbahçe 6 gol atmış averajı -4”

“Yorumcu olarak işimiz de kolay değil. Valbuena oynasaydı demek de aslında tüm Fenerbahçe izleyicine saygısızlıktır. Liglerin 4’te 1’i bitti bugün Fenerbahçe adına. Fenerbahçe 6 gol atmış ve averajı -4. 9 hafta olmuş, Fenerbahçe’nin attığı gol sayısı 6, averajı -4. Koskoca Fenerbahçe, 9 haftada 6 gol atmışssın. 3’lü oynuyor olmuyor, 4’lü oynuyor olmuyor, 5’li oynuyor olmuyor. Hemen hemen oynamayan oyuncu da kalmadı. 9. hafta sonunda, Rize Konya’yı yenerse Fenerbahçe 16. oluyor.”

“Fenerbahçe’ye karşı pele gibiydi”

“Fenerbahçe çubuklusu bu oyun olamaz, o-la-maz!. Sokak röportajı yapın 3 kişi İsmail orta saha oynuyor demez. Bugün Sivasspor’un en iyi oyuncusu kim Medjani? Tesadüf mü ya? Kayserispor’da Mensah Fenerbahçe’ye karşı Pele gibiydi. Sivas’ın değişiklikleri aleyhine oldu, Fenerbahçe’de bir tane olurken o da sakatlandı”

“İlk yarıdan memnun musun?”

“Çok merak ediyorum Fenerbahçe soyunma odasını. İlk yarıdan memnun musun da aynı kadroyla çıkıyorsun mesela? Hoca da başka izliyor demek ki. Tuhaf bir durum var. Yarım pozisyon var, kaleye gidemiyoruz. Bunun bir çözümü olmaz mı?”

“Valbuena’nın yerinde olsam asarım kendimi”

“Fenerbahçe rakip yarı alanda mağlupken oynuyor. Bir istatistikçi arkadaş ceza sahası içine en çok top gönderen ikinci takımın Fenerbahçe olduğunu söyledi. Ee küme düşme hattında? Fenerbahçe 0-0 giden oyunda ceza sahasına kaç kez gelmiş? İlk 8’de değildir. Ben Valbuena olsam asarım kendimi ya. Gevşek bir takımsın. Ayew zaten geri gelmiyor. İsmail gelirse ancak yardımcı hakemle gider gelir. Hiç olmazsa tabela değiştir dersin. Maçtan önce 10 puan gerideyim.”