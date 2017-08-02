Rıdvan Dilmen: Türk teknik direktörler kendilerini 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atsın

Eski Fenerbahçe futbolcusu, Sabah yazarı ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mircea Lucescu'nun Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirilmesi üzerine Türkiyeli teknik direktörlere, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kendilerini atsınlar" dedi.

Dünyada ve Avrupa'da yabancı teknik adamlarla Yunanistan hariç başarı elde edebilen bir takım olmadığını vurgulayan yorumcu, yabancı bir teknik adam gelmesini "Türk futbolunun bittiği gün" sözleriyle değerlendirdi.

NTVSpor canlı yayınında yorumda bulunan Dilmen, şunları kaydetti:

Hakikaten enteresan. Irkçı bir insan değilim, bütün ülkelerin vatandaşı benim için insandır, bütün insanlar eşittir. Lucescu da çok değerli bir teknik adamdır. Başarıları ortadadır. Lucescu'nun dört maçlığına Milli Takım'ın başına gelmesi de doğaldır.

Türk futbolu açısından düşündüğümüz zaman, bütün Türk teknik adamlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atsınlar kendilerini. Koskoca nüfuslu bir ülke, her antrenöre ihtiyaç duyduğunda Lucescu'dan başka bir isim düşünemiyorsa ve bugün Milli Takım'ın başına Lucescu getiriliyorsa bu, Türk futbolunun bitişidir.

"Lucescu'nun Milli Takım'a gideceği belliymiş; Dursun Özbek boşuna o kadar yol gitti"

19 gün önce Lucescu desenize! Koskoca Galatasaray Kulübü başkanı, koskoca Şenol Güneş, Dursun Özbek... Bunlar gidiyor, görüşüyor, koskoca Galatasaray'ı Lucescu reddediyor, Galatasaray başkanı oraya boşuna gitmiş gelmiş... Lucescu'nun Milli Takım'a gideceği zaten belliymiş!

Bugün eğer Abdullah Avcı, Rıza Çalımbay, Mustafa Denizli ve birçok isim... Türk futbolunda adları geçmediyse, bu konuma bir Türk getirilemediyse 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atsınlar.

"Şenol Güneş'le yalandan görüştüler"

Yalandan Şenol Güneş'le görüşüyorsunuz. Yapmayın bunları, Türk insanının aklıyla alay etmeyin. Şenol Güneş'in 4 maç için doğru karar olduğunu, uzun vadede gelecekse Beşiktaş'a zarar vereceğini söylemiştim.

Bugünü Türk futbol tarihine yazın. Dünyada, Avrupa'da hiçbir Avrupa takımı kendi ülkesinin antrenörleri dışında, bir tek Otto Rehagel ile şampiyonluk yaşadı Yunanistan, bunun dışında bir örnek yok. Dilerim ki Lucescu hocamız, bu istatistikleri yerle bir eder. Benim için Dünya Kupası'na gitmek gitmemek değil, Türk futboluna TFF tarafından atılan 'dinamit' önemli.