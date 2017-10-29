Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı: Kartlar doğru

Sabah yazarı ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği maçın ilk yarısında Olcay Şahan ve Sofiane Feghouli'ye çıkan kırmızı kartların doğru karar olduğu yorumunu yaptı.

Trabzonspor'un ilk yarı itibarıyla daha iyi oynayan taraf olduğunu savunan Dilmen, Galatasaray'da Feghouli ve Maicon haricindeki oyuncuların Fernando Muslera dahil kötü oynadıklarını söyledi.

Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programındaki yorumu şöyle:

"Trabzon oynadı. Galatasaray zaman zaman oynamaya çalıştı. Feghouli, biraz da Maicon Galatasaray'da kaybetmemek için oynuyor. Geriye kalan oyuncular Muslera da dahil olmak üzere kötüler.

Muslera'nın sarı kart gördüğü pozisyonda faul itirazı haklı. Yandan gelen toplarda zayıf, yürekliliği yok. Faul itirazında haklı."

"Yusuf kendini çok yoruyor"

"Tartışmalı penaltı pozisyonu var Denayer'in ama bence penaltı değil. Sol değil sağ eline çarpsa penaltı ama sol eline çarpıyor.

Trabzonspor yüksek eforla oynuyor. Santrforları çok kötü oynuyor.. Maç eksikliği var. Yusuf ekonomik oynayamadı. 90 dakikalık oynadı. Pereira ve Fernando da öyle. Her yere yetişiyorlar.

Yusuf çok iyi oynamasına rağmen 70-75'inci dakikaları göremez, çok yoruyor kendini."

"Kartlar doğru""

"Çok pas hataları oldu. Organizasyonlarla değil, pas hatalarından çabuk çıkışlar geldi özellikle Trabzonspor adına.

Kırmızı kartlar doğru. İkisi de gereksiz hareketler. Olcay sarı kartla kurtaracakken Ndiaye itiraza devam etti. Feghouli de itti. İtmenin de ötesine geçti biraz."