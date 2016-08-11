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Spor

Rıdvan Dilmen şike davası için 2 isim verdi

"Bana 'Kardeşim güle güle, bizim senle bir işimiz yok' dediler"

11 Ağustos 2016 15:02

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yi hedef alan 3 Temmuz şike davası sürecine ilişkin Gülen cemaatiyle bağlantısı olduğunu öne sürdüğü iki isim açıkladı.

HaberTürk TV'de yayınlanan 'Karşıt Görüş' programında Bochum ve 3 Temmuz Şike Davaları ile ilgili konuştu.

Dilmen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ben şike ile ilgili sorgulanmadım, ifademe başvurulmadı. Şikeyle benim adım hiçbirzaman yanyana gelmedi. Birkaç tane kendini bilmez yalandan bir şeyler konuştular kendi aralarında. Kendi programımda 'Ben bu dosyaya kim bakıyorsa, yarın ona kendim gideceğim' dedim. Dosyaya bakan savcı, Fazıl Bey'di yanlış hatırlamıyorsam, 'Kardeşim güle güle, bizim senle bir işimiz yok' dedi. Bochum Davası'nda benimle ilgili hiçbir şey olmadı. Bizim adımız yanyana hiç gelmedi."

"Fenerbahçe Spor Kulübü yargılanırken TFF'de, Tahkim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Karakuş'tur. Şu anda Yargıtay ve Emniyet imamı olarak yurt dışına kaçan bir insandır, bu bir. İki, disiplin kurulunda çalışan başka bir arkadaş da, cezaevinde yatmıştır paralel yapı operasyonunda, Memduh Oğuz'dur ismi de. İki kişi de görevden alınmıştır TFF'de. Cezaevindeydi en son, çıktı galiba. Fenerbahçe'ye şike operasyonu yapan 2 kişiden biri cezaevinde geçirdi kışı, diğeri de yurt dışında."

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Rıdvan Dilmeniki isimşike davası3 TemmuzcemaatFenerbahçe

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