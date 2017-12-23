Rıdvan Dilmen: Şenol Hocayı yedirmeyin

Beşiktaş’ın Sivasspor’a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, ‘’Futbolda sadece teknik taktik yok. Şenol Güneş’i yedirmeyin. Türk futbolu adına bir değerdir. Şenol Güneş’i malzeme yapılmasına kimse müsaade etmemeli. İş sanki teknik adam oyuncu problemine doğru götürülmeye çalışılıyor’’ dedi.

Talisca’nın penaltısını da yorumlayan Dilmen,’’ Ben penaltı tarafındayım. İsveçli oyuncu giderken 'Penaltı' dedim’’ diye konuştu.

Dilmen’in maç için yaptığı açıklamalar şöyle:

Bundan 5 yıl önce olmuş olsa hava şartlarının maçı etkileyeceğini söylerdim. Bugün saha ısıtmalı ve böyle bir oyun bekliyordum. Maçın başından sonuna kadarBeşiktaş, geçen hafta olan orta sahayı bozmadan ve devam eden bir Beşiktaş gördüm. Gol atmasa da Negredo'nun çok etkili olduğunu gördüm. Ben penaltı tarafındayım. İsveçli oyuncu giderken 'Penaltı' dedim.

Talisca, penaltı almayı kafasına koydu. Bu pozisyonların tersinde verilmezdi. Üç büyüklere bu penaltıyı çalmazlardı. Giderken temkinli gitmedi ve duramadı. Yorumlara göre de yüzde 50-50 olacak. Ben sporcu gözüyle penaltı diyorum. İyi bir maç oluyor. Beşiktaş gol atar ama Sivas'ı bilmiyorum. Sivas'ın puan alması için gol atması lazım. Gol de yetmeyebilir. Gökhan Gönül ilk 25 dakikada inanılmaz kötü oynadı. İyi bir maç izliyoruz. Şenol Hoca'nın belli ve enteresan kararları var. Hoca yine Negredo'yu oynatıyor. Babel ile Quaresma'nın yerini değiştirmesi doğru olmadı.

Sezon başında Beşiktaş’ı bekleyen en büyük tehlike maç seçme. Maç seçmeyi hayatım boyunca gördüm. Camialar bunu yaşarlar. Genel anlamda maç seçme, büyük kulüplerde üst üste şampiyonluklardan sonra olabiliyor. 70.dakikadan sonra Beşiktaş’ın garip bir şekilde çözüldüğünü gördüm. Uzatmaları da anlamış değilim. Devre arası ne oldu bilmiyorum. Oyuna baktığımız zaman konsantrasyon anlamında en yüksek isim Negredo’ydu. Cenk’i alabilirsin ama Negredo’yu alarak değil. Pepe’nin pozisyonu da herkese göre tartışmalı. Bana göre penaltı olan bir pozisyon. Talisca’nın istediğini verdi ve penaltı oldu. Bu tartışmalı değil, penaltı olarak nitelendiriyorum.

Bazı maçlar bazı takımları kandırabilir. Örnek olarak Osmanlıspor maçı. Medel – Atiba ile ikinci bölgeyi geçişte Şenol Güneş gibi bir teknik adamın düşünmesi lazımdı. Osmanlıspor, Beşiktaş’ın işini kolaylaştırdı. Takımın saha içinde hoca ile ilgili git gelleri var. Quaresma’nın çıkıştaki problemi, Cenk ve Negredo bir arada oynayabilir düşüncemiz…

Tolgay’ı sordular ne dedik? Bu oyuncuya milli takımın ihtiyacı var dedik, bir anda bitti adam. Oğuzhan da iyi oynuyordu o da gitti. Burada sadece teknik değil, bir travma var. Bazen mola çok büyük şanstır. Boksörlerin kötü gitmesi gibi. Saha dışından kaynaklanan ve sahaya inen problemin çözülmesi lazım. Hemen hemen aynı kadro, zaafiyet yok. Bu takım geçen senenin 8 puan gerisinde. Bu takım 21 puan kaybedemez, böyle bir hakkı yok.

Futbolda sadece teknik taktik yok. Şenol Güneş’i yedirmeyin. Türk futbolu adına bir değerdir. Ertuğrul Özkök’ün yazısını okudum. Abdullah Avcı da çok çok değerli bir teknik adamdır. Rıza Çalımbay da, Samet Aybaba da başarılı teknik direktördür. Teknik adamları kategorize etmenin bir anlamı yok. Abdullah Avcı’nın başarılarını başaramayan teknik adamlar var. Her antrenörün bir dönemi vardır. Şenol Güneş de Türk futboluna damga vurmuş bir adamdır. Şenol Güneş’i malzeme yapılmasına kimse müsaade etmemeli. İş sanki teknik adam oyuncu problemine doğru götürülmeye çalışılıyor.

Şenol Hoca, Milli Takım için düşünülüyorsa yeri ve zamanı vardır. Açıklama yapmak zorunda kalmamalı Şenol Güneş. Misyonu ve vizyonu var. Şenol Hoca, Kayseri’de de tacize uğramış. O görüntüleri gördüm, doğru. Şenol Hoca’nın kafasını kimse karıştırmasın. Aklıma geçen sene geliyor. Önceki sene haberim yoktu kontratımı uzatırken keşke bana sorsalardı dedi. Şenol Güneş bir değerdir. Eksik oynadılar, şöyle oynadılar demiyorum. Beşiktaş’ı saha dışı ile yıkmasınlar. Beşiktaş, Bayern Münih’e elenirse bir bakarsın Şampiyonlar Ligi’ne gidememiş kimse. Güzelim takımı yerle bir etmesin kimse. Bulaşmayın, yıkmayın.

Beşiktaş çözülen değil, çözen bir takımdı. Canını bir acıttığında pat diye 3 yapabiliyordu. Bu takım, geçen seneden 8 puan geride kalacak bir takım değildir. Negredo’dan ortaya çıkar. Tolgay’ın çok iyi giderken kaybolması, Oğuzhan’ın aynı şekilde… Bunun saha içi ve antrenmanla alakası yok. Beşiktaşlılar en kötü kötülüğü kendilerine yapmasınlar. Vida çok iyi bir oyuncu, parlak bir oyuncu. Arda’nın da Galatasaray’ın gündeminde olmadığını gördük. Arda, gelirse Galatasaray’a gelmeli. Beşiktaş’ta giden isimler yoksa çok gerekli değil, ama Talisca gibi oyuncu giderse Arda müthiş iş yapar.