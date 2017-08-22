"Rıdvan Dilmen, sen de artık şu egona biraz iğne soksan iyi olacak..."

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, haftasonu Kelebek'e mülakat veren NTVSpor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in "Özellikle Bodrum tarafına giderken bu röportajı uçakta okuyanlar beni çok eleştirecek..." sözlerine tepki gösterdi. Dilmen'in sözlerinin yıllardır muhafazkârlar tarafından kibirle, kendileri gibi düşünmeyen insanları aşığılamak için kullandığını söyleyen Özkök, "Bak ne diyor Cumhurbaşkanı... 'Benim üzerimden racon kesmeyin...' Yani diyeceğim, sen de artık şu egona biraz iğne soksan iyi olacak..." dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Şeytan Rıdvan kardeşim sadece Bodrum uçağı mı" başlığıyla yayımlanan (22 Ağustos 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

"İşte burada dur bakalım bir dakika... " diyen Özkök,

Pazar günü Kelebek’te Rıdvan Dilmen mülakatını okuyorum...

Her üç cümlede bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığını vurguluyor...

*

O duyguyla vermiş coşkuyu kendine, siyasette küçük dağları ben yarattım olmuş...

Futbolda ise coşku tavan yapmış, Himalayalar’ı da ben yarattım havasına girmiş...

*

Hiç itirazım yok...

İnsandır... Yapar...

*

Ama bir lafı var ki orada “Hoop bir dakika” diyeceğim...

Cumhurbaşkanı’nı övüyor övüyor sonra da diyor ki...

“Özellikle Bodrum tarafına giderken bu röportajı uçakta okuyanlar beni çok eleştirecek...”

Şeytan Rıdvan kardeşim... İşte burada dur bakalım bir dakika...

Çünkü haddini fena aştın...

*

Bu laf muhafazakâr kibir tarafından yıllardır, kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi yaşamayan insanları küçümsemek, aşağılamak için kullanıldı.

*

Yani bu ülkede bir Rıdvan ve “onun gibi” olanlar var...

Onlar bu ülkenin tek çoğunluğu...

*

Gerisi ise “Bodrum uçağına binenler...”

Bir avuç yani...

*

Bak kardeşim yetti artık bu toplumun koskoca bir bölümünü küçümseme ukalalığı, bu çoğunluk kibri ve bu şımarıklık...

*

Bak ben sana ne diyeceğim...

15 Temmuz gecesi Kısıklı ile Huber Köşkü arasında gidip gelmişsin ya...

Senin o Bodrum uçağına bindiğini söylediğin insanlar da Cumhurbaşkanı’nın ve demokrasinin yanındaydı...

*

Ama bir de ondan 9 ay sonra bir gece daha var...

*

O gece, Kısıklı’nın bulunduğu bölgede yaşayanlar referandumda “Hayır” dedi...

Senin sık sık gittiğin Huber Köşkü’nün bulunduğu İstanbul var ya...

O kapıdan burnunu çıkardığında, adım attığın mahalle senin çağrına uymadı, “Hayır” dedi..

*

16 Nisan günü...

İstanbul-Ankara uçağına binenler...

Bir hayırdan binip, öteki hayıra inenler...

Antalya, İzmir uçağındakiler...Yani artık Bodrum uçağından taştılar....

*

Ama Rıdvan kardeşimize bakarsan...

Kadıköy vapurundan inen kadınlar...

Bodrum uçağına binenler...

Onlar bir avuç...

Geriye kalan bütün Türkiye, Rıdvan kardeşimizin kibir filolarıyla yolculuk yapanlar...

*

Bak ne diyor Cumhurbaşkanı...

“Benim üzerimden racon kesmeyin...”

*

Yani diyeceğim, sen de artık şu egona biraz iğne soksan iyi olacak...