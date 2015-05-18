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Spor

Rıdvan Dilmen: Ronaldo, gel bir tavla oynayalım falan...

‘Biz de tavla oynayalım, Fenerbahçe şampiyon olsun’

18 Mayıs 2015 00:33

Şampiyonlukta sadece Albayrak'ın payı var gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu kaydeden Rıdvan Dilmen, “Aburrahim Bey yönetimde diye Galatasaray şampiyon olmayacak. Yani Sneijder ile tavla oynuyor diye, oyuncuları sürekli motive ediyor diye Galatasaray şampiyon olmayacak” dedi. Dilmen, "Düşünsene Abdurrahim bey Real Madrid'e yönetici. ‘Ronaldo, gel bir tavla oynayalım falan...’ Kalmadı böyle şeyler” diye konuştu.

NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Abdurrahim Albayrak ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

 

‘Biz de tavla oynayalım,
Fenerbahçe şampiyon olsun’

 

Şampiyonlukta sadece Albayrak'ın payı var gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu kaydeden Dilmen, "Abdurrahim Bey'in Galatasaray'da olması tabii ki çok önemli ve şampiyonlukta payı vardır ama Aburrahim Bey yönetimde diye Galatasaray şampiyon olmayacak. Yani Sneijder ile tavla oynuyor diye, oyuncuları sürekli motive ediyor diye Galatasaray şampiyon olmayacak. O zaman biz de sabahtan akşama kadar tavla oynayalım Fenerbahçe şampiyon olsun" dedi.

 

‘Ronaldo, gel bir tavla oynayalım falan...’

 

Albayrak'ın yöneticilik tarzının artık doğru olmadığını vurgulayan yorumcu, "Düşünsene Abdurrahim bey Real Madrid'e yönetici. "Ronaldo, gel bir tavla oynayalım falan..." kalmadı böyle şeyler. Abdurrahim bey son 5 senede hep var mıydı Allah aşkına? Şampiyon olunduğu sezonlarda olmadığı yok muydu?" ifadelerini kullandı.

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