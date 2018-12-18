Rıdvan Dilmen: Psikologlara sorsunlar, yüzde 70'i Fenerbahçeli'dir hastalarının

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin 2-1'den sonra değiştiğini söyleyen Dilmen, "Teşhisin ve tedavinin doğru yapılması lazım" dedi.

Maçın ardından sözlerine "Psikologlara sorsunlar, yüzde 70'i Fenerbahçeli'dir hastalarının. Anti depresan ilaç alanları sorun, çoğu Fenerbahçeli'dir" diyerek başlayan Dilmen, Fenerbahçe'nin skor 2-1 olduktan sonra psikolojik olarak etkilendiğini söyledi.

"Her anlamıyla gerçek bir travma" diyen Dilmen, bundan sonrası için "Tabii ki hayat devam edecek, transfer politikaları ona göre belirlenecek ama teşhisin ve tedavinin doğru yapılması lazım" ifadesini kullandı.