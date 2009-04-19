Rıdvan Dilmen: Premier Lig maçı gibiydi



Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Bursaspor maçını % 100 Futbol'da değerlendirdi. Kazanmak için sahaya çıkan iki takımın da çok iyi mücadele ettiğini belirten Dilmen, "Müthiş bir maç oldu, Premier Lig maçı gibi oldu" dedi.





"İki takım ikinci yarının en flaş takımı. Bursaspor Ertuğrul hoca ile büyük çıkış yaptı. Bugün Bursaspor’un son haftalarda aldığı sonuçların tesadüf olmadığını gördüm. Şımarmasalar kazanabilecekleri maçtan 1 puanla çıktılar, bu arada kaybedebilirlerdi de...



Beşiktaş son haftalarda iyi gidiyordu. Alanı, savunma ile hücum arasını daralttığı için iyi gidiyordu. Mustafa hocayı yıllarca tanırız, ben de çalıştım. Mustafa Denizli öyle bir şey yapar ki; herkesin düşündüğünün aksini yapar. Ancak en kritik zamanda öyle hatalar yapıyor ki anlaşılamıyor. Yusuf varken siz Cuma’ya kadar antrenmanlara çıkmayan Delgado ile oynuyorsunuz. Gökhan Zan 22 futbolcunun en iyisi. Belki Beşiktaş’a geldiğinden beri en iyi maçını oynadı. Fizik gücü yetersiz Delgado ile oynuyorsunuz, arkadaki Sivok da Ali Tandoğan’ı önlemek için sol iç oynadı. Beşiktaş tipik 4-3-3 oynadı. Bursaspor boşluğu final pasları hariç değerlendirdi. Yusuf’un biraz daha orta sahaya yardımcı olması gerekirken biraz daha önde kaldı. Mustafa Denizli 3 oyuncuyu önde bıraktı, orta sahadan oyuncuyu da stopere aldı. Aslında çılgınlıktır bu, fakat Delgado çıktıktan sonra pas hataları yapmamaya başladılar.



Mustafa hoca ağırlığını koymak istiyor. Ben Yusuf olsam, grip değilsem sakatlığım yoksa forma beklerim. Yusuf’un ceza sahası becerileri Delgado’da yok, kuvvetsiz olduğu zaman hiç çekilmeyen bir oyuncu Delgado. Cisse top kazanarak değil, topu oynayarak giden bir oyuncu. Teknik adamın hatası, Bursaspor’un hatalarına rağmen formu beraberlik çıkardı. Müthiş bir maç oldu, Premier Lig maçı gibi oldu.



Ertuğrul hoca çok iyi iş yaptı, ikinci forveti Gökhan’ı soktu. Ama Gökhan aldığı topun 4’ünü rakibe verdi. Dönen topları Bursalılar aldı.Fakat Gökhan Zan çok uzun süre oynamayan bir oyuncu olmasına rağmen inanılmaz hamleler yaptı.



İkinci yarının flaş isimlerinden biri Tello, kötü de oynayabilir ama bu tip oyuncuları tutmanız lazım oyunda. Tello’nun Delgado’dan artısı da var, topu tutar Delgado’dan da iyi topa vurar. Delgado’yu sürekli iyi görüyor Mustafa Denizli; ki 4-5 gün antrenmana çıkmamasına rağmen onunla başladı. Mustafa Denizli herkesin çıkaracağı takımı çıkarmaz, ancak 10 kişiden sonra sürdüğü kadro intihar kadrosu. Bu kadroyla gol yemeden bitirmesi de önemli. Bu puan iyi puandır Beşiktaş için.



Bursaspor oyunun içinde şımardı. İkinci yarının başında savunma arkasına atılan iki topta Holosko tarafından pozisyon yediler. Çıkışlarda 4 kişi önde, Ertuğrul Sağlam kazanmaya giderken oyuncular oyun disiplininden koptular.



Beşiktaş yapı olarak çok acele oynayan takım. Gökhan ile İbrahim zaman zaman kendilerini arkaya atmaya mecbur kaldılar.



Gökhan’ın oynaması hepimiz için sürpriz oldu. Maç farklı bitse, Gökhan’ın hatasıyla olsaydı farklı sesler gelecekti. Beşiktaş’ta Holosko, Bobo ve Tello sürekli yer değiştiriyorlar oyun içinde sabit kalmıyorlar."



