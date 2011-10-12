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Spor

Rıdvan Dilmen özür diledi

Almanya ile oynadığımız maçta son dakikalarda canlı yayını terk eden Rıdvan Dilmen, Azerbaycan...

12 Ekim 2011 03:00

T24 - Almanya ile oynadığımız maçta son dakikalarda canlı yayını terk eden Rıdvan Dilmen, Azerbaycan maçı öncesinde özür diledi.



A Milli Takımımız'ın Almanya ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği maçın son dakikalarında oynanan futboldan rahatsız olan yorumcu Rıdvan Dilmen, maçı anlatan Ercan Taner'e "Kulaklığı çıkarıyorum, kusura bakma. Türkiye'den Alman Milli Takımı'na hangi oyuncuyu alırsın? 2 oyuncu anca bulursun" diyerek canlı yayını terk etmişti.

Dilmen, A Millilerimiz'in bu akşamki Azerbaycan maçı öncesi de kısa bir konuşma yaparak "Yapmamam gerekirdi, fevri davrandım. sporcu kardeşlerimden ve ekran başındaki izleyenlerden özür dilerim. Bir daha yapmayacağım" diyerek yaptığı hareket nedeniyle özür diledi.


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