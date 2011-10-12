Rıdvan Dilmen özür diledi

T24 -

A Milli Takımımız'ın Almanya ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği maçın son dakikalarında oynanan futboldan rahatsız olan yorumcu Rıdvan Dilmen, maçı anlatan Ercan Taner'e "Kulaklığı çıkarıyorum, kusura bakma. Türkiye'den Alman Milli Takımı'na hangi oyuncuyu alırsın? 2 oyuncu anca bulursun" diyerek canlı yayını terk etmişti.Dilmen, A Millilerimiz'in bu akşamki Azerbaycan maçı öncesi de kısa bir konuşma yaparak "Yapmamam gerekirdi, fevri davrandım. sporcu kardeşlerimden ve ekran başındaki izleyenlerden özür dilerim. Bir daha yapmayacağım" diyerek yaptığı hareket nedeniyle özür diledi.