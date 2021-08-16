Rıdvan Dilmen: Ozan'ı Watford istiyor

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u yenen Fenerbahçe'yi yorumlayan ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ozan Tufan'ı Watford'un istediğini söyledi.

TRT Spor'da konuşan yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kadro tercihlerini yorumladı. Dilmen, Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili aldığı duyumları anlattı.

Ozan Tufan'da moral bozukluğu hissettiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Pereira bugünden çok iyi ders çıkarmalı. Elinde Ozan gibi hem yerli hem de takım kaptanlığına gelmiş, form tuttuğunda bayağı iyi bir oyuncu. Ozan'ı Watford'un istediğini biliyorum. Öyle bir bilgi aldım. Hoca düşünmüyorsa...Tabi ki bu Fenerbahçe Kulübü'nün bileceği iştir." dedi.