Rıdvan Dilmen: Öyle bir maç oldu ki kalp dayanmaz

Rıdvan Dilmen, Kocaelispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi. Dilmen, Sivasspor ile Beşiktaş’ın ligde olması gereken yerde olduğunu söyledi.





NTV Spor’da yayınlanan % 100 Futbol programında Rıdvan Dilmen, Kocaelispor’u son 15 dakika attığı 3 golle mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Beşiktaş’ın yerini hak ettiğini söyledi.



Dilmen, "Öyle bir maç oldu ki hakikaten kalp dayanmaz. Kocaelispor müthiş savunma yaptı, öyle inanılmaz gol pozisyonu vermedi. Bir gerçek daha var ki Beşiktaş’ın oyun sonlarındaki temposu alkışa değer. Özellikle ikinci yarıda oyunu sürekli kovalayan Beşiktaş vardı. Kapalan savunmayı aşacak Nobre yoktu." diye konuştu.



"KOCAELİSPOR TANER OYNAMADIĞI İÇİN KONTRAATAK YAPAMADI"



"Mustafa Denizli’nin Holosko ile başlaması için Cisse’nin oynamaması lazımdı." diyen Dilmen, “Devre arasını beklemeden yerli bir oyuncu alıp bu sisteme dönebilirdi mesela Serdar Kurtuluş veya Uğur İnceman’ı alabilirdi. Kocaelispor Taner olmadığı için iyi kontraatak yapamadı. İyi yaptığı iş ise savaşması. Yusuf kötü oynuyor diyorsunuz ama oyuna ağırlığını koyduğu zaman belli oluyor." şeklinde konuştu.





Sivas ile Beşiktaş olması gereken yerde olduğunun altını çizen Rıdvan Dilmen, "Kocaelispor artık son hamlelerini yapıyor, Beşiktaş’ta oyuna giren oyuncular Holosko ve Delgado. Yatırım yaptığınız 12 milyon euroluk oyuncuları kurtarıcı olarak sokuyorsunuz. Oyunun 60. dakikası Ekrem de İbrahim Üzülmez de dönüş yapmadı. 2-5-3 gibi oynadı Beşiktaş. Taner oynasaydı işin şekli böyle olmazdı."dedi.



"ERKAN BEŞİKTAŞ’IN OYUNCUSU DEĞİL"



Dilmen, "Erkan’ı hemen hemen dolu ilk kez izleme şansımız oldu. Bir oyuncuyu bir maçta değerlendirmek haksızlık olur. Ancak büyük takım oyuncusu belli olur ama bana göre büyük takımda oynayacak oyuncu değil. Yine de bir maçla değerlendirmek yanlış." diye konuştu.



Kocaelispor’da golü atan Agbetu, İbrahim Üzülmez’i kovalamaktan kendi işini yapamadığını söyleyen Dilmen, "Beşiktaş’ta Holosko olmadığı için çizgilere açılamadılar. İbrahim Üzülmez’in oyunculuğu beğenilmiyor ama müthiş devamlılığı olan bir oyuncu. Kocaelispor’un golü atan oyuncusu aslında yetenekli oyuncu ama İbrahim’i kovalamaktan hiçbir şey yapamadı." şeklinde konuştu.



"TELLO ETKİLİ DEĞİLDİ"



Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş’ta Ernst ve Cisse ceza sahasına gelip dripling yapan oyuncu değil. Bunu kim yapabilir, Yusuf ve Delgado. Tello bugün etkili değildi. Erkan gördüğüm kadarıyla geniş alan oyuncusu değil, yardımcı hakemle gitti geldi. Kocaelispor’da Taner olmadığı için Serdar ne tutabiliyor ne de dripling yapabiliyor." dedi.