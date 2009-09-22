Rıdvan Dilmen: Nonda Türkiye'nin en iyisi

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, hat-trick yapan Shabani Nonda'ya övgüler yağdırdı.



Kasımpaşa 1 - 3 Galatasaray



Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın ikinci yarıdaki baskılı oyunuyla galibiyeti hak ettiğini belirterek, “Maç aslında Ali Güneş’in pozisyonunda kırmızı kart ve penaltı olsa başta kopardı. Hakem göremedi ve ciddi hata yaptı. Dolayısıyla verse maç erken biterdi. Galatsaray çok pozisyon buldu ve hak etti” dedi.





Galatasaray’ın gollerini atan Nonda’yla ilgili NTV'ye konuşan Dilmen, “Burada antrenörün çıkarması gereken dersler var. Galatasaray’ın çok önemli hücum silahları var. Sezon gittikçe de form tutmaya devam ediyorlar. Ancak Nonda diye bir oyuncu var, altını çizerek söylüyorum; Türkiye’deki bir numaralı santrfor. Fenerbahçeli Güiza’dan, Beşiktaş’taki bütün forvetlerden ve Baros’tan da iyi bir santrfor. Yetenekli oyuncu, oyun bilgisi üst düzeyde ve tam bir takım oyuncusu. İkinci yarıda Keita ve Nonda girdi, Kewell sola geçti ve Arda ortaya geçti. Bu dörtlüyü Rijkaard mutlaka görecektir. Ama Rijkaard’ın birinci oyuncusu Baros. Ama hatalı davranıyor. Oyuncu yeteneklerine bakarsak, bana göre Nonda oynayıp, Baros kenarda oturmalı” diye konuştu.

Galatasaray’ın yedek kulübesine dikkat çeken Dilmen, “Görülüyor ki; kenardan gelen oyuncular ligin kaderini tayin edecektir. Beşiktaş’ın sıkıntısı o mesela. Bakacak olursak Galatasaray 1. ve 2. bölgede Beşiktaş’tan iyi değil. Takım savunmasında ve hazırlık paslarında Beşiktaş daha iyi. Ama bir gerçek var kaleye gol atacaksınız. Galatasaray’ın da o bölgede muazzam oynayan forvetleri var. İstatistikler de bunu gösteriyor ve Galatasaray şu an hak ettiği yerde bulunuyor” dedi.





Kasımpaşa’nın gücünün tükendiği için kaybettiğini vurgulayan Rıdvan Dilmen, “Kasımpaşa’nın yeni oyuncuları da formsuz ve hazır değiller. Bu gün de iyi direndiler ama kondisyonları bitti. Sonuçta favori kazandı. Favori gibi oynamadı ama oyunun risk aldığı bölümlerinde kontra yemedi ve iki kenardan gelip çok etkili olan adamlarıyla kazandı” dedi.