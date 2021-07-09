Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'le görüşmesini anlattı: Merak ettim, Pereira nasıl diye sordum

FBTV'ye bağlanan eski futbolcu Rıdvan Dilmen, takım kampındaki futbolculardan Mesut Özil'le Pereira hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe TV'de Başkan Ali Koç, Fenerbahçe USA Derneği Başkanı Fatih Akarsu ve Vakt-i Fener tablosunun sanatçısı Burak Karavit'in katılımıyla "Vakt-i Fener" tablosunun basın lansmanı düzenlendi. Yayına Fenerbahçe'nin emekli futbolcusu Rıdvan Dilmen bağlandı. Tablo için Burak Karavit ve Fenerbahçe USA Derneği Başkanı Akarsu'ya teşekkürlerini ileten Dilmen, konuşmasının devamında takım kampındaki futbolculardan Mesut Özil'le Pereira hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe TV'de takımın yıldız ismi Mesut Özil'le görüştüğünü açıklayan Dilmen, Başkan Ali Koç'un keyfini kaçırdı. Dilmen, Özil'le yaptığı telefon görüşmesine dair şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe taraftarının ve camiasının hiçbir algıya ve spekülasyona bakmadan yoluna devam etmesi lazım. Ali Bey rahatsız olmayacaksa ben özel bir konu paylaşmak istiyorum. Mesut’la bir telefon görüşmesi yaptık. Nasılsın falan derken, tabii merak ettim. Hoca nasıl diye. Bana aynen şöyle söyledi, çok iyi teknik adamlarla çalışmış kardeşimiz, 'Çok kısa süredir başımızda ama hocam, oyun felsefesine 3 günde bize ikna etti' Nedir bu felsefe dedim. 'Topu rakipten bir an önce almak' dedi. Çocukların kafasına bunu yerleştirmesini önemli olarak görüyorum. Bu çalışmayı futbolcularımızın benimsediğini hissettim. O yüzden şampiyonluk yarışına giren takımımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."