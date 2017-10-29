Rıdvan Dilmen: Medel ve Lens, Beşiktaş'ı köy takımı zannettiler ama kadroya giremiyorlar!

Sabah yazarı ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Gary Medel ve Jeremain Lens'in, Şenol Güneş çağırmasına rağmen saha çizgisinin kenarındaki isteksiz tavrını "Özel uçakla gelince Beşiktaş'ı köy takımı zannettiler ama şimdi kadroya giremiyorar" sözleriyle yorumladı.

Alanyaspor karşısında Ricardo Quaresma'nın ceza sahasında kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu savunan Dilmen, Caner Erkin'e verilen 6 maçlık cezanın da fazla olduğunu dile getirdi.

Rıdvan Dilmen'in NTV Spor'da yayınlanan 'yüzde 100 Futbol' programındaki yorumlarının bir kısmı şöyle:

"(Quaresma´nın pozisyonu) Bence penaltı. Normal çekime baktığımız zaman, hakemin gördüğü açıdan pozisyon net penaltı.

Rus ruletinin devam edeceğini ve yine gol pozisyonları olacağını düşünüyorum. Beşiktaş´ta yetenek var ama takım gibi oynamıyorlar. Beşiktaş´ta, gündem biraz saha dışına çıkmıştı ve bu maçta yaşanacak bir puan kaybı Beşiktaş´a büyük zarar verebilirdi."

"Nasıl Şenol Güneş'i geri çevirirsiniz?"

"Beşiktaş´ın sıcağına kar dayanmaz, 2. yarı vitesi yükseltince Beşiktaş 3. puana ulaştı. 90+´larda bile Beşiktaş´ta Quaresma ve Babel koşuyordu.



Lens ve Medel, Şenol Güneş size şans verdi ama etkili olamadınız. Diğer oyuncular sizden iyi durumda, siz nasıl Şenol Güneş´i nasıl geri çevirirsiniz?"

"Krizin çözülmesi lazım"

"Lens ve Medel özel uçaklarla geldiler Beşiktaş´ı köy takımı zannediyorlardı ama şimdi takıma giremiyorlar. Beşiktaş, bu sezon ritmini henüz bulamadı ve bu sebeple maçlar çok gidip geliyor. Monaco´yu inşallah yenerler ama bu Lens ve Medel krizinin çözülmesi lazım. Oğuzhan Özyakup´ta Şenol Güneş´e tavır yapıyor bunu yapamazsın Oğuzhan!



Oğuzhan´ın bu yaptığı davranışı kabul edemiyorum, Lens ve Medel bunu yapabilirler ama sen yapamazsın sen Beşiktaş´ın kaptanısın."

"Muhabirler yanlış yorumlamış olabilir"

"Şenol Güneş bence Medel veya Necip´i oyuna sokmak istemiştir ve Medel geri çevirmiş olabilir. Lens´in ise sadece trip yaptığını düşünüyorum. Bizim muhabir arkadaşlarımız olayları yanlış yorumlamış olabilir.



Cezaları tartışabiliriz ama biz hukukçu değiliz bir adalet duygumuz var. Bende zaman zaman bu konuları dillendirdiğim için dönem dönem sitemler alıyorum bu konuda."

"İhale Caner'e kaldı"

"Şimdi Caner Erkin´in aldığı cezanın küfürden olduğu söyleniyor. Caner sportmenliğe aykırı davranıştan ceza aldı, ama bundan sonra dudak okuma olacak görüntüden ceza verecekler.



Düne kadar hakem yazmadıysa küfüre ceza yoktu, burada ihaleyi Caner´e bıraktılar. Caner Erkin´e, Arda Turan´ın bedelini ödettiler!



Caner Erkin´i böyle yakalamışlar, hemen 6-7 yapıştıyorlar. Daha önce böyle yapan futbolcular bu cezaları veremediler. Van Persie´nin pozisyonunda temsilci yazdı ama yazamazsın diyorlar, hakemin görmediklerini temsilci yazamaz diyorlar.



Galatasaray´ın sahası kapanmalıydı ama kapatamadılar çünkü 2-3 hafta önce Volkan Babacan´ın kafasına madde atıldığında Fenerbahçe´nin sahasını kapatamadılar. Oraya kapatamayınca burayı da kapatamadılar."