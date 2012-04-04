Rıdvan Dilmen Lig TV'ye mi transfer oluyor

Yıllık 2 milyon dolar alan Dilmen’in NTV ile 3 yıllık kontratı var.. Ancak Lig TV, gelecek sezon için Dilmen’le flört etmeye başladı. Son Trabzonspor-F.Bahçe maçında ekrana çıkmaması NTV’nin yıldızı hakkındaki söylentileri körükledi.

Vatan'ın haberine göre, NTV ve NTV Spor’da Güntekin Onay’la birlikte yaptığı “Yüzde 100 Futbol” programı ile spor medyasının en büyük markalarından biri haline gelen Rıdvan Dilmen’in, yeni sezon için Lig TV ile el sıkışmak üzere olduğu söylentileri doruğa çıktı..

Bir süredir kulislerde dolaşan dedikoduların fazla ciddiye alınmamasının sebebi Rıdvan’ın aldığı yıllık 2 milyon dolarlık astronomik ücret ve NTV ile hali hazırda 3 yıllık mukavelesinin daha bulunmasıydı.. Ancak, geçen pazar günkü Trabzonspor-F.Bahçe derbisinde yaşananlar NTV ile Rıdvan Dilmen arasında iplerin kopma noktasına geldiği izlenimini uyandırdı..

Pazar öğleden sonraki Beşiktaş-Samsun maçı için tek başına ekrana çıkan Dilmen, sürpriz bir biçimde derbi sonrası ekranda yer almadı.. Onun yerine Metin Tekin, Onay’la birlikte yorumculuk yaptı.. NTV yönetimi “Dilmen’in özel işleri nedeniyle” bu durumun yaşandığını belirtmesine rağmen kulisler “Rıdvan Dilmen Lig TV yolunda” haberiyle çalkalanıyor..

2 maddi koşul var

-Dilmen'in yeni sezonda Lig TV yorumcusu olması için 2 maddi koşulun yerine gelmesi gerekiyor:

Tazminat: Lig TV’nin NTV’ye 3 yıllık tazminatı (yaklaşık 4 milyon dolar) ödemesi..

NTV’nin Rıdvan Dilmen’e Lig TV’den daha astronomik bir mukavele önermesi.. (3 yıl için 6 milyon doların üstü)

-Tazminatı ile birlikte 10 milyon dolarlık bir faturası bulunan Rıdvan Dilmen-Lig TV flörtünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemiyoruz.. Ancak Dilmen ile NTV arasında sular ısınmış durumda, Lig TV de ünlü yorumcu ile flört halinde.. Bekleyip görelim..



