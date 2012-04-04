T24 LogoT24 Logo
Spor

Rıdvan Dilmen Lig TV'ye mi transfer oluyor

Son Trabzonspor-F.Bahçe maçında ekrana çıkmaması NTV’nin yıldızı hakkındaki söylentileri körükledi.

04 Nisan 2012 09:15

Yıllık 2 milyon dolar alan Dilmen’in NTV ile 3 yıllık kontratı var.. Ancak Lig TV, gelecek sezon için Dilmen’le flört etmeye başladı. Son Trabzonspor-F.Bahçe maçında ekrana çıkmaması NTV’nin yıldızı hakkındaki söylentileri körükledi.

 

Vatan'ın haberine göre, NTV ve NTV Spor’da Güntekin Onay’la birlikte yaptığı “Yüzde 100 Futbol” programı ile spor medyasının en büyük markalarından biri haline gelen Rıdvan Dilmen’in, yeni sezon için Lig TV ile el sıkışmak üzere olduğu söylentileri doruğa çıktı..

Bir süredir kulislerde dolaşan dedikoduların fazla ciddiye alınmamasının sebebi Rıdvan’ın aldığı yıllık 2 milyon dolarlık astronomik ücret ve NTV ile hali hazırda 3 yıllık mukavelesinin daha bulunmasıydı.. Ancak, geçen pazar günkü Trabzonspor-F.Bahçe derbisinde yaşananlar NTV ile Rıdvan Dilmen arasında iplerin kopma noktasına geldiği izlenimini uyandırdı..

Pazar öğleden sonraki Beşiktaş-Samsun maçı için tek başına ekrana çıkan Dilmen, sürpriz bir biçimde derbi sonrası ekranda yer almadı.. Onun yerine Metin Tekin, Onay’la birlikte yorumculuk yaptı.. NTV yönetimi “Dilmen’in özel işleri nedeniyle” bu durumun yaşandığını belirtmesine rağmen kulisler “Rıdvan Dilmen Lig TV yolunda” haberiyle çalkalanıyor..

 

2 maddi koşul var

 

-Dilmen'in yeni sezonda Lig TV yorumcusu olması için 2 maddi koşulun yerine gelmesi gerekiyor:

Tazminat: Lig TV’nin NTV’ye 3 yıllık tazminatı (yaklaşık 4 milyon dolar) ödemesi..

NTV’nin Rıdvan Dilmen’e Lig TV’den daha astronomik bir mukavele önermesi.. (3 yıl için 6 milyon doların üstü)

-Tazminatı ile birlikte 10 milyon dolarlık bir faturası bulunan Rıdvan Dilmen-Lig TV flörtünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilemiyoruz.. Ancak Dilmen ile NTV arasında sular ısınmış durumda, Lig TV de ünlü yorumcu ile flört halinde.. Bekleyip görelim..


 

ETİKETLER

Rıdvan DilmenGültekin OnayNTVsporLig TVtazminattransfer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24