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Spor

Rıdvan Dilmen: Kendimi mağlup hissediyorum!

"Siyah giyiyorduk ya, bundan sonra siyah giymeyeceğim"

11 Aralık 2016 23:47

Ntvspor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından İstanbul'da Vodafone Arena yakınlarında düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak hissettiklerini "Siyah giyiyorduk ya, bundan sonra siyah giymeyeceğim. Kendimi mağlup hissediyorum" ifadesiyle anlattı. Dün meydana gelen saldırıda 38 kişi hayatını kaybetmişti.

Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

"30 yıldır 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' diyoruz.. Artık bu yok. Taşın altına elimizi sokma zamanı. Bu polislerimizin aldıkları para belli, bizleri korumak için çalışıyorlar. Biz görev falan yapmıyoruz, gevezelik yapıyoruz... Siyah giyiyorduk ya, bundan sonra siyah giymeyeceğim. Kendimi mağlup hissediyorum!"

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