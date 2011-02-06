T24 - Eski milli futbolcu, spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen kalp krizi geçirdi. Dilmen'in Maslak Acıbadem hastanesinde tedavi altına alındığı açıklandı.

Futbol oynarken bir anda nefes alma güçlüğü çeken Rıdvan Dilmen, Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dilmen'in yapılan tetkiklerinde damarındaki yüzde 70 tıkanıklık sebebiyle kalp krizi geçirdiği tespit edildi ve stent takıldı.

Edinilen bilgiye göre; Rıdvan Dilmen öğleden sonra arkadaşları ile futbol oynarken rahatsızlandı. Nefes almakta zorlanan Dilmen, durumunun ciddi olabileceği ihtimali üzerine hemen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonrasında Dilmen'nin kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.



"Genel durumu oldukça iyi"

Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Çağlar Çuhadaroğlu Rıdvan Dilmen'in durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Başhekim Çuhadaroğlu, Rıdvan Dilmen'in 16.30'da göğüs ağrısı yakınmasıyla hastanelerine başvurduğunu, acil serviste yapılan değerlendirme sonrasında kalp damarında tıkanmadan şüphe edildiğini belirterek, "Kardiyolog Doç Dr. Ahmet Akyol tarafından anjiyografiye alınmış, burada kalbin alt duvarını besleyen damarın tıkalı olduğu görülmüş kendisine anjiyoplasti balon uygulaması ve ardında da bir stent uygulaması yapılarak bu sorun giderilmiştir" dedi.

Ameliyatın çok başarılı geçtiğinin altını çizen Çuhadaroğlu, "Rıdvan Dilmen Kroner Yoğun Bakım ünitesine alınmıştır, genel durumu oldukça iyidir, yoğun bakım ünitesinde takibi yapılacaktır. İzlem sonunda da bir sorun olmadığı taktirde kısa bir süre hastanede izlenerek, eski yaşamına tekrardan dönecektir" dedi.



"Herkese sevgi dileklerini iletti"

En az 72 saat hastanede kalmasının yararlı olacağını söyleyen Çuhadaroğlu Dilmen'in halı sahada futbol oynarken rahatsızlandığını ve ilk görüşmelerinde 1-2 aydır hafif göğüs ağrılarının olduğunu kendisinin ifade ettiğini belirtti. Ameliyattan sonra Rıdvan Dilmen'i ziyaret ettiğini söyeleyen çühadaroğlu, herkese sevgi dileklerini ilettiğini söyledi.



