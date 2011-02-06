Rıdvan Dilmen kalp krizi geçirdi

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Fenerbahçe kulübü geçmiş olsun mesajı yayımladı

Hastaneden yapılan açıklamaya göre saat 14.00 civarında göğsünde ağrılar başgösteren Rıdvan Dilmen Maslak Acıbadem Hastanesine başvurdu. Dilmen'in yapılan ilk tetkiklerinde kalp krizi geçirdiği anlaşılınca hemen Koroner Anjiyografiye alındı. Anjiyografi sonrası kalbin sağ damarında tıkanıklık saptandı. Buraya yapılan balon stent yerleştirilmesi işlemi ile damar tamamen açıldı.Daha sonrasında koroner yoğun bakım ünitesine alınan Dilmen'in sağlık durumunun takip edildiği belirtildi. Dilmen'in halı sahada futbol maçı oynarken göğsünde ağrılar başgöstermesi ve nefes alma güçlüğü çektiği için hastaneye başvurduğu öğrenildi.Bu arada Fenerbahçe Spor Kulübü, Rıdvan Dilmen'ın rahatsızlığı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Camiamızın en önemli isimlerinden ve değerlerinden biri olan, kulübümüze yıllarca futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet etmiş spor adamıRıdvan Dilmen, geçirdiği ufak bir rahatsızlık sonucu anjiyo olmuştur" bilgisi verilen açıklamada, "Doktorların, sağlık durumunun son derece iyi olduğunu bildirdikleri Rıdvan Dilmen'e camiamız adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadesine yer verildi.