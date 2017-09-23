Rıdvan Dilmen: İkinci yarı oyuncular sakinleşmezse maç zor biter

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısını, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen yorumladı. Dilmen, iki kırmızı ve 4 sarı kartın çıktığı ilk yarının ardından "İkinci yarı oyuncular sakinleşmezse maç zor biter" yorumunda bulundu.

İki takımın da korakor mücadele ettiğini ifade eden Dilmen, maçın özellikle 65-70'inci dakikalarından sonra korakor mücadeleye sahne olacağını ve kulübedeki isimlerin etkili olacağını vurguladı.

Rıdvan Dilmen'in NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programındaki konuşmalarının bir kısmı şöyle:

Tahmin ediyorum Ekici'nin son 15 dakikası olacak. Oyundan çıkabilir, Topal'ı koyabilir. Neto'nun yerine düşünebilir Mehmet Topal'ı. Ekici'nin de sarı kartı var.

Tansiyon ve tempo çok yüksek. Aykut Kocaman'ın maç öncesi söyledikleri önemliydi. İki pozisyon verdi Fenerbahçe, biri kırmızı kart oldu. Neto, 3'üncü maçında; öncekileri 2 sarıyla geçti, şimdi kırmızı gördü. Bence penaltı doğru. Quaresma'yı direkt atması lazımdı, 2. sarı karttan attı.

"Ozan'ın pozisyonunu izlemedim"

Neto'da karar çok doğruydu. Arkadakilerin yetişme şansı yoktu. Bence doğru karardı. Ozan'ın elle oynadığı iddia edilen pozisyonu izlemedim. Direkt yayına geldim, maçtan sonra direkt izleyeceğim.

Hücumcu oyuncuların savunma yapması önemli. Fenerbahçe bir final maçında oynuyor, Beşiktaş rahat; 'Kaybedecek bir şeyim yok' diyor. Janssen ve Mehmet Ekici yoruldu, Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Şimdi kulübelerin maçı olacak. Son 25 dakika ayakta kalan; 65-70'ten sonra inanılmaz, şuursuz bir maç bekliyor bizleri bence. Sinirlere hakim olunamayacak bir maç olacak. Korakor mücadele izliyoruz ve izleyeceğiz. İkinci yarı çok tuhaf maç olur, inşallah devre arasında oyuncular sakinleşir yoksa bu maç zor biter.

"Güneş'in taktikt değişikliğe

gideceğini düşünmüyorum"

Negredo'nun oyuna gireceğini düşünüyorum. Artık Cenk mi çıkar, kim çıkar bilemiyorum. Şenol Güneş'in çok alışılagelmiş taktiklerin dışına çıkacağını düşünmüyorum. Medel çok kötü. Quaresma da kırmızı kart gördükten sonra neredeyse sağ kanat boş kaldı.

Aykut Kocaman bence Mehmet Ekici'ye 50-60 dakika 'Kendini çok sık' demiştir. Bence ikinci yarıda yerine Mehmet Topal girecektir.