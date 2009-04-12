Rıdvan Dilmen: İflas belgelendi

Rıdvan Dilmen, %100 Futbol programında Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Dilmen oynanan futbolu ve yaşanan gerginlikleri, "Fenerbahçe ile Galatasaray zaten iflas etmişlerdi, bu belgelendi" diye yorumladı.





Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de futboldan çok yaşanan olaylara değindi. Türk futbolu için kötü bir gecenin geride bırakıldığını ifade eden Rıdvan Dilmen, sahada yaşananları 'rezalet' olarak nitelendirdi.



Dilmen, "Şu rezaleti başkanlar görmüyor mu? Bugün bana göre Türk futbolu için çok kötü bir gün. Sezonun görüntüsü bu aslında. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rezaletleri bu. Zaten iflas etmişlerdi, bu belgelendi. En iyi 69 puan alabilecekler ki, mümkün değil. Aman taraftarımıza biz şirin olalım diye böyle oynuyorlar. Bu hale getirenler yöneticilerdir. Bu maç haftanın maçı değil, 1'den 27'ye gelen skandalın belgesidir" diye konuştu.



Futbolcuların sezonu kaybettiklerinin farkında olduklarını ve derbi maça bu şekilde çıktıklarını söyleyen Dilmen, "İki takım oyuncuları da 'Bu sene bizden bir şey olmaz. Bari ezeli rakibimizi yenelim taraftarımıza özür olsun' dediler. Futbolcuların abisi gibi yöneten bir hakeme rağmen 4 kırımızı kart var. Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanıyor, beraberlik iki takıma da yaramıyor. Oynanan futbola bakmak lazım. Yurt dışından mesela Manchester United'in menajeri geldi, şu kalecileri izleyeyim dese ne karar verir? Oyuncuların çenesine vurmuş" dedi.



"FORVETLER ETKİSİZDİ"



İki takımın da forvet oyuncularının etkisizliğine dikkat çeken Rıdvan Dilmen, "Galatasaray 4 stoper oynadı, Semih ve Güiza da onlardan oynadı. Fenerbahçe de 4 stoper oynadı, Baros ve Ümit Karan, Fenerbahçe savunmacısı gibiydi. Oyuna girdikten sonra Lincoln de onlardan oynadı. Galatasaray'da Ayhan ve Barış, Fenerbahçe'de ise Selçuk ve Emre en iyi oynayan oyunculardı" diye konuştu.



"LİNCOLN KONUSUNDA BÜLENT KORKMAZ HAKLI"



Lincoln'Ün yedek kalması konusuna da değinen Rıdvan Dilmen, "Lincoln oyuna girdikten sonra Bülent Korkmaz'ın ne kadar haklı olduğunu gösterdi. İsteksiz, güçsüz bir görüntü çizdi. Bülent Korkmaz'ın Lincoln konusunda haksız olduğu tek konu 18'e alması" şeklinde konuştu.



Ligdeki sıralamaya da dikkat çeken Rıdvan Dilmen, "Bursaspor'un 44 puanı var. Küme düşerim diye iki teknik adam değiştirdiler, şimdi UEFA Kupası hesabı yapıyorlar. Fenerbahçe ve Galatasaray, başkanından, yöneticisine, oyuncusuna kadar hatalıdır" dedi.