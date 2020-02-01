Rıdvan Dilmen: Hakem skoru etkileyecek ciddi bir hata yaptı

NTV'de yayınlanan % 100 Futbol programında Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın skoru etkileyecek ciddi bir hata yaptığını söyledi.

Rıdvan Dilmen şunları söyledi: "Fenerbahçe maça iyi başladı öne geçti. İkinciyi bulsa rakibi ortak etmezdi. Sörloth müthiş top oynadı. İlk yarıda bu kadar tansiyonu yüksek maçta, autu korner verdi ve gol oldu.



Yanlış bir karar verdi. O dönüşünde de, Novak atıyor. Çünkü atağı uzaklaştırdı ama o oyuncular orada olmayacaktı. Hakem skoru etkileyecek ciddi bir hata yaptı."

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