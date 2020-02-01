T24 LogoT24 Logo
Spor

Rıdvan Dilmen: Hakem skoru etkileyecek ciddi bir hata yaptı

Yorumcu Rıdvan Dilmen Ali Palabıyık'ın kötü bir yönetim gösterdiğini iddia etti

01 Şubat 2020 22:13

NTV'de yayınlanan % 100 Futbol programında Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın skoru etkileyecek ciddi bir hata yaptığını söyledi.

Rıdvan Dilmen şunları söyledi: "Fenerbahçe maça iyi başladı öne geçti. İkinciyi bulsa rakibi ortak etmezdi. Sörloth müthiş top oynadı. İlk yarıda bu kadar tansiyonu yüksek maçta, autu korner verdi ve gol oldu.

Yanlış bir karar verdi. O dönüşünde de, Novak atıyor. Çünkü atağı uzaklaştırdı ama o oyuncular orada olmayacaktı. Hakem skoru etkileyecek ciddi bir hata yaptı."

TIKLAYIN - Fenerbahçe başladı, Trabzonspor bitirdi: 2-1

ETİKETLER

Rıdvan DilmenAli Palabıyık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24