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Spor

Rıdvan Dilmen: Hagi gelecek sezonun Galatasaray'ını düşünmeye başladı

Rıdvan Dilmen, "Hagi, kalan haftalarda oyuncuların performansını değerlendirecek ve onlarla devam edip etmeme kararı alacak" dedi.

05 Aralık 2010 02:00

T24 - Sabah gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen, "Gelecek sezonun Galatasaray'ını düşünmeye başlayan Hagi, kalan haftalarda oyuncuların performansını değerlendirecek ve onlarla devam edip etmeme kararı alacak" dedi.

Rıdvan Dilmen'in Sabah gazetesinde "Hagi 2011-12 sezonunu açtı" başlığıyla yayımlanan (5 Aralık 2010) yazısı şöyle:


Hagi 2011-12 sezonunu açtı


Galatasaray Teknik Direktörü Gheorghe Hagi, 2011-2012 sezonunu bu hafta açtı! Elano ile yollar ayrıldı, aklında soru işareti kalmasın diye Aydın Yılmaz, Gökhan Zan, Serdar Özkan ve Çağlar Birinci'ye Kasımpaşa karşısında şans tanıdı. Hakan Balta'yı oyunun son bölümlerinde orta üçlüde kullandı.

Yani gelecek sezonun Galatasaray'ını düşünmeye başlayan Hagi, kalan haftalarda bu oyuncuların performansını değerlendirecek ve onlarla devam edip etmeme kararı alacak.


Kasımpaşa çok pozisyon verdi

Kasımpaşa Süper Lig'in en açık oynayan takımı. Top onlara geçtiğinde takım halinde risk alıyorlar. Bu, onları pozisyona sokuyor ama topu kaptırdıkları zaman da dün akşam Galatasaray karşısında olduğu gibi kalelerinde çok sayıda gol pozisyonu veriyorlar.

Özellikle yedikleri golden sonra Pino ve Aydın Yılmaz gibi çabuk oyuncular, kaleci Tolga ile sık sık karşı karşıya kaldılar, tıpkı daha önceki haftalarda ligin diğer hücum oyuncularının Murat Şahin'le karşı karşıya kaldıkları gibi...

Dört haftadır galibiyete hasret olan Galatasaray adına dün akşam kazanmak önemliydi. Yeni yapılanma sürecinde alınan ve alınacak sonuçlar da önemli.

Teknik direktör Hagi herhalde devre arasında kendi tanıdığı ve bildiği oyuncuları Galatasaray'a getirecek. Elbette uzun vadede Galatasaray'a faydalı olacak oyuncuları takıma monte etmeye çalışacaktır.


Hakem Yankaya'ya tebrik

Bu arada dün akşam karşılaşmayı yöneten Özgür Yankaya'dan da bahsetmek istiyorum. Hakem Yankaya çok başarılı bir yönetim gösterdi ve tebriği hak etti.

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