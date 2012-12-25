'Rıdvan Dilmen GS TV'ye çıkacak' haberi Galatasaraylıları kızdırdı

Fenerbahçeliliği ile bilinen yorumcu Rıdvan Dilmen, 8 Ocak'ta Galatasaray Televizyonu'nda, Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal’ın da olacağı bir programa çıkacak. GS TV’nin bu kararını sarı-kırmızı taraftarlar tepki ile karşıladı.

NTV Spor'da yorumculuk yapan ve Fenerbahçeliliği ile tanınan eski futbolcu Rıdvan Dilmen'in 8 Ocak'ta GS TV'de yapılacak bir programa çıkacak olması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın da yer alacağı program da Rıdvan Dilmen ve bazı gazetelerin spor müdürleri yer alacak.



Twitter'da tepki yağdı



Yorumcu Rıdvan Dilmen'in, GS TV'de bir programa çıkacak olması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu...

İşte bazı tweetler:



@Amtkilic: Rıdvan Dilmen'i GSTV'de ekrana çıkarmak ne demek siz taraftarla dalga mı geçiyorsunuz? Açıklama bekliyoruz..

@disiaslan_Mrv: Rıdvan Dilmen #gstv'ye cıkcakmış yok artık..

@arifturken: Rıdvan Dilmen'i GS TV'de görürsem bir daha GS TV izlemem

@f_mel0: Ne var rıdvan dilmen gstv'ye çıkarsa,çok abartıyorsunuz,ne olmuş yani,arda da fbtv ye çıkabilir,aşın bunları

@murat_kacmaz: 8 Ocak'ta Rıdvan Dilmen GSTV'de.GSTV'de rengin tonları değişecek mi bakalım....

@Futbol_5: Gstv Rıdvan Dilmen'i ekrana çıkartamaz o kadar da değil yani:)

@kaantarik: GS'liler, Rıdvan Dilmen'in GSTV'ye çıkma ihtimaline bile isyan etmiş. Sonra "Spor, dostluk, barış kardeşlik" öyle mi? Hadi len ordan!

@shncm: Rıdvan Dilmen GSTV'ye çıkıp GS'ı değerlendirecekse Papa'da ramazanda Müslümanlığa tavsiyelerde bulunsun

@SinyorTerim01: Rıdvan dilmen'i çıkariyorsanız GSTV'ye o zaman Aziz Yıldırım'ı da çağırın tam olsun!

@ahmetgumus_: rıdvan dilmen gstv ye konuk olacakmış her yerden tepki yağıyo bırakın abi bu işleri bi adam fenerbahçeli diye gstvye konuk olamaz mı

@NToska: Rıdvan Dilmen'i #GSTV'ye çıkmasını destekliyor ve tebrik ediyorum. Büyüklük ancak bu şekilde olur. Teşekkürler @GalatasaraySK